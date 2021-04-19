***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.04.2021 09:21
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/03/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tahsisli Sermaye Arttırımına ilişkin
24/05/2021 tarihinde saat:14:00 da yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında Tahsisli Sermaye arttırımına ilişkin süreç devam edecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929031
BIST
09:551.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,91
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.411
En Düşük
1.410
09:558,0631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0053
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
09:559,6663
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0062
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,6946
En Düşük
9,6196
09:55461,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,64
|Açılış
|: 461,02
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,10
En Düşük
459,49
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ESEN
|35,34
|205.275.459
|% 2,46
|
|NATEN
|40,52
|127.330.279
|% 2,39
|
|KFEIN
|26,90
|10.586.997
|% 0,71
|
|HLGYO
|3,44
|117.440.485
|% 0,00
|
|GUBRF
|68,15
|128.910.020
|% 0,00
|
|LOGO
|160,20
|42.729.986
|% -1,04
|
|GUBRF
|68,15
|128.910.020
|% 0,00
|
|HLGYO
|3,44
|117.440.485
|% 0,00
|
|AGHOL
|21,54
|13.337.135
|% 0,00
|
|QNBFL
|99,50
|370.780
|% 0,00
|
|GARAN
|7,28
|1.762.269.427
|% 0,00
|
|EREGL
|18,34
|1.373.899.467
|% 0,00
|
|ODAS
|3,35
|779.840.311
|% 0,00
|
|PETKM
|6,33
|597.185.111
|% 0,00
|
|FROTO
|185,20
|562.646.486
|% 0,00
|
|GARAN
|7,28
|1.762.269.427
|% 0,00
|
|ODAS
|3,35
|779.840.311
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,89
|411.300.196
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|452.099.281
|% 0,00
|
|TSKB
|1,30
|167.798.009
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0594
|8,0636
|% 0,07
|
|Euro
|9,6573
|9,6663
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,1178
|11,1736
|% -0,04
|
|Frank
|8,7177
|8,7702
|% -0,07
|
|Riyal
|2,1399
|2,1507
|% -0,09
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|3,75
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,30
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,71
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,59
|66,59
|-0,18
|