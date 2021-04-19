***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26/03/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTahsisli Sermaye Arttırımına ilişkin24/05/2021 tarihinde saat:14:00 da yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında Tahsisli Sermaye arttırımına ilişkin süreç devam edecektir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929031BIST