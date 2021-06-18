***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında1. 26.03.2021 tarih ve 2021/03 sayılı Yönetim Kurulu kararımızın iptaline ve2. Kayıtlı sermaye tavanı altında kalmak kaydıyla, her biri 1,00 TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 6.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13 üncü maddesinde belirtilen "tahsisli satış" yöntemi ile mevcut tüm ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımı yoluyla toplam satış hasılatı 7.635.144,84 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına,3. İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek ve Borsa İstanbul A.Ş.'de satışı yapılacak payların satış fiyatının nominal değerden düşük olmayacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür çerçevesinde başvuru tarihi itibariyle bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru veya başvuru tarihinden önceki iş gününden başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınıp en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle tespit edilen baz fiyata +/- %20 uygulanarak bulunacak fiyat aralığında kalacak şekilde belirlenmesine ve bu doğrultuda artırılacak çıkarılmış sermaye tutarının tayin edilmesine,4. Artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Şirket ortağı Hakan ERTAÇ, Şirket ortağı Sıtkı Murat AŞIK ve Şirket ortağı Mehmet AKÇAY'a Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan alış satış işlemi yolu ile satılmasına,5. Tahsisli sermaye artırımında ihraç edilecek payların satışı karşılığı 7.635.144,84 TL olan toplam satış tutarının, sermayeye ilave edilecek ortak alacaklarının (ortaklara borçlar) tespitine ilişkin 09.06.2021 tarih ve 2021/05 sayılı SMM raporunda tespit edildiği ve teyidimiz üzere, ortakların Şirketimizden olan ve muaccel olan nakdi alacaklarından karşılanmasına,6. İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek, toplam satış hasılat tutarı 7.635.144,84 TL'ye karşılık gelecek fonun nominal sermaye bedeline denk gelecek paylarının B grubu imtiyazsız ve borsada işlem görebilir nitelikte olmasına,7. Tahsisli sermaye artırımına katılacak ortakların tahsisli sermaye artırımına katılmaya, payları Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür çerçevesinde Şirketçe belirlenecek fiyattan satın almaya, tahsisli olarak ihraç edilecek payların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") nezdindeki hesabına geçtiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle Borsa'da satmayacaklarına, Borsa'da satılması sonucunu doğuracak işlemlerde bulunulamayacağına dair Şirkete verdikleri taahhüdün kabulüne,8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan raporun kabulüne ve kamuoyuna duyurulmasına,9. TTK 457. madde çerçevesinde hazırlanan beyanın kabulüne,10. Rüçhan hakkının sınırlandırılması ve primli/primsiz pay ihracına ilişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun kabulüne,11. Sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin tamamlanması için her türlü merci ve kurumlara gerekli başvuruların, işlemlerin ve bildirimlerin yapılması, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleşecek nihai satış işlem fiyatının belirlenmesi ile ilgili olarak Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943041BIST