***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız, Enerji Ofisi Akaryakıt Paz. ve Dağ. A.Ş ile yürütülen olası ortaklık ve işbirliği görüşmeleri kapsamında Almanya'da yerleşik Slone Consulting GmbH şirketi yetkililerine, 16-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında, Derince, Marmara Ereğlisi ve Antalya Bölge ofislerimizde, saha ve araçlar hakkında, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Altınışık ve şirket operasyon uzmanları tarafından yerinde sunum yapılarak bilgilendirme yapacaklardır.Kamuoyuna bilgisine saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954949BIST