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***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.08.2021 15:02



***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Bağlı ortaklığımız, Enerji Ofisi Akaryakıt Paz. ve Dağ. A.Ş ile yürütülen olası ortaklık ve işbirliği görüşmeleri kapsamında  Almanya'da yerleşik Slone Consulting GmbH şirketi yetkililerine, 16-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında, Derince, Marmara Ereğlisi ve Antalya Bölge ofislerimizde,  saha ve araçlar hakkında, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Altınışık ve şirket operasyon uzmanları tarafından yerinde sunum yapılarak bilgilendirme yapacaklardır.
Kamuoyuna bilgisine saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954949


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