***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.08.2021 15:02
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız, Enerji Ofisi Akaryakıt Paz. ve Dağ. A.Ş ile yürütülen olası ortaklık ve işbirliği görüşmeleri kapsamında Almanya'da yerleşik Slone Consulting GmbH şirketi yetkililerine, 16-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında, Derince, Marmara Ereğlisi ve Antalya Bölge ofislerimizde, saha ve araçlar hakkında, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Altınışık ve şirket operasyon uzmanları tarafından yerinde sunum yapılarak bilgilendirme yapacaklardır.
Kamuoyuna bilgisine saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954949
BIST
18:051.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,98
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.441
En Düşük
1.425
18:058,6327
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1128
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6422
En Düşük
8,5140
18:0510,1861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0792
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
18:05490,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -3,99
|Açılış
|: 490,19
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
487,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAFKR
|9,35
|74.910.547
|% 10,00
|
|KTSKR
|35,44
|55.208.189
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|781.935.948
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|1.105.076
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.825.339
|% 9,96
|
|VBTYZ
|18,81
|269.859.830
|% -10,00
|
|KRONT
|49,64
|114.582.980
|% -9,99
|
|EDATA
|16,15
|202.006.676
|% -9,98
|
|EDIP
|4,43
|14.490.077
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.856.641
|% -9,75
|
|GARAN
|9,23
|2.176.227.727
|% -0,32
|
|SISE
|8,00
|933.117.611
|% 1,65
|
|THYAO
|12,83
|812.537.402
|% 0,55
|
|GENIL
|13,00
|781.935.948
|% 9,98
|
|EREGL
|20,80
|719.031.892
|% 2,06
|
|GARAN
|9,23
|2.176.227.727
|% -0,32
|
|YKBNK
|2,47
|402.557.937
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,82
|242.342.593
|% 0,55
|
|SISE
|8,00
|933.117.611
|% 1,65
|
|IZMDC
|2,91
|334.105.607
|% -2,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6274
|8,6327
|% 1,32
|
|Euro
|10,1298
|10,1861
|% 0,78
|
|Sterlin
|11,9270
|11,9868
|% 0,81
|
|Frank
|9,4000
|9,4566
|% 0,46
|
|Riyal
|2,2939
|2,3054
|% 1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|-39,95
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-6,01
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|-33,00
|
|Tam
|3.233
|3.316
|-34,44
|
|Yarım
|1.562
|1.604
|-16,66
|
|Çeyrek
|784
|802
|-8,33
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,36
|-0,82
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|-0,17
|
|B. Petrol
|70,93
|70,93
|-0,36
|
Seans Raporu
18:05
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17:58ESCAR
Yüzde 5.56 oranında artışla 18.23 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 609, 174 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 88 artarak (% 0.39 ) 1, 269
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KTSKR, PENTA, SAFKR, SNKRN, GENIL, IDGYO, DAGI
-
17:57
UZERB, DAGI, IDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
DERIM, SANFM, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında