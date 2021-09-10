***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.09.2021 09:59
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız, Enerji Ofisi Akaryakıt Paz. ve Dağ. A.Ş ile yürütülen olası ortaklık ve işbirliği görüşmeleri kapsamında Almanya'da yerleşik Slone Consulting GmbH şirketi yetkililerine, sahada yapılan bilgilendirme ve sunumun neticesinde, araç filosunun değerleme yapılmasına, konusunda yetkili olan Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. şirketine yaptırılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna bilgisine saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963088
BIST
12:531.450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,02
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.449
12:538,4297
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0078
|Açılış
|: 8,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4530
|
8,4597
En Düşük
8,3993
12:539,9824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0107
|Açılış
|: 9,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9750
|
10,0201
En Düşük
9,9538
12:53487,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,51
|Açılış
|: 487,27
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
486,50
BIST En Aktif Hisseler12:53
|YEOTK
|35,42
|53.850.349
|% 10,00
|
|PENTA
|111,10
|14.676.089
|% 10,00
|
|ORCAY
|15,76
|86.299.103
|% 9,98
|
|DITAS
|16,86
|14.141.681
|% 9,98
|
|KTSKR
|96,05
|30.066.255
|% 9,96
|
|OYLUM
|5,29
|11.184.996
|% -4,51
|
|TGSAS
|18,70
|8.912.206
|% -3,81
|
|EUHOL
|3,18
|9.024.807
|% -3,64
|
|SERVE
|13,32
|2.491
|% -3,48
|
|MARTI
|2,02
|14.720.994
|% -3,35
|
|GARAN
|9,60
|817.349.842
|% 0,42
|
|THYAO
|12,57
|308.538.856
|% -0,48
|
|YKBNK
|2,55
|285.180.433
|% -0,39
|
|KRDMD
|7,27
|251.778.031
|% -0,82
|
|FROTO
|173,40
|194.005.740
|% 2,24
|
|YKBNK
|2,55
|285.180.433
|% -0,39
|
|GARAN
|9,60
|817.349.842
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,86
|81.983.603
|% -0,53
|
|KRDMD
|7,27
|251.778.031
|% -0,82
|
|AKBNK
|5,72
|165.948.325
|% -0,35
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4243
|8,4297
|% -0,09
|
|Euro
|9,9763
|9,9824
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,6515
|11,7100
|% 0,08
|
|Frank
|9,1622
|9,2174
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2395
|2,2507
|% -0,14
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|4,40
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,52
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.269
|-3,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|-0,86
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|-0,41
|
|Çeyrek
|777
|795
|-0,21
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,02
|
|B. Petrol
|72,54
|72,54
|1,09
|