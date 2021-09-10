***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız, Enerji Ofisi Akaryakıt Paz. ve Dağ. A.Ş ile yürütülen olası ortaklık ve işbirliği görüşmeleri kapsamında Almanya'da yerleşik Slone Consulting GmbH şirketi yetkililerine, sahada yapılan bilgilendirme ve sunumun neticesinde, araç filosunun değerleme yapılmasına, konusunda yetkili olan Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. şirketine yaptırılmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna bilgisine saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963088BIST