***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 21.10.2021 tarihli bülteninde Cosmos Yatırım Holding A.Ş.'nin (Şirket) 30.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 6.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı ile beraber toplam satış hasılatı tutarı 5.332.812 TL'ye karşılık gelecek adet ve nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak tahsisli olarak Şirket ortakları Hakan ERTAÇ, Sıtkı Murat AŞIK ve Mehmet AKÇAY'a satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin sermaye artırımına konu nominal pay tutarının, payların satış fiyatının Şirket tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru sonrasında belirlenebileceği göz önünde bulundurularak, Şirket tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru sonucu nominal değer ve prosedür uyarınca belirlenecek baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi ve ihraç belgesinin nominal tutar ve fiyat bilgisini içerecek şekilde düzeltilmesi suretiyle onaylamasına.Hakan ERTAÇ, Sıtkı Murat AŞIK ve Mehmet AKÇAY tarafından verilen, ihraç edilecek payların söz konusu ortakların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle Borsa'da satılmayacağına ilişkin taahhütlerin MKK'ya iletilmesine, karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971808BIST