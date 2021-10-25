***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'nın tahsisli sermaye artırımı başvurumuza ilişkin kararı çerçevesinde, 25.10.2021 tarihi itibariyle TSP Prosedürü çerçevesinde Borsa'ya başvurulmuş olup, baz fiyat çerçevesinde satış fiyatının kesinleştirilmesinin ardından ihraç belgesinin onaylanması amacıyla SPK'ya başvurulacaktır. 1,00 TL nominal değerli payın baz fiyat çerçevesinde belirlenecek satış fiyatı ve TSP'de yapılacak satışın hangi tarihte gerçekleştirilmesinin talep edileceği bilahare kamuoyuna duyurulacaktır. TSP Prosedürü çerçevesinde satış işleminin başvuru tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972141BIST