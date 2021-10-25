Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.10.2021 11:35



***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     SPK'nın tahsisli sermaye artırımı başvurumuza ilişkin kararı çerçevesinde, 25.10.2021 tarihi itibariyle TSP Prosedürü çerçevesinde Borsa'ya başvurulmuş olup, baz fiyat çerçevesinde satış fiyatının kesinleştirilmesinin ardından ihraç belgesinin onaylanması amacıyla SPK'ya başvurulacaktır. 1,00 TL nominal değerli payın baz fiyat çerçevesinde belirlenecek satış fiyatı ve TSP'de yapılacak satışın hangi tarihte gerçekleştirilmesinin talep edileceği bilahare kamuoyuna duyurulacaktır. TSP Prosedürü çerçevesinde satış işleminin başvuru tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972141


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:201.482
Değişim :  0,16% |  2,35
Açılış :  1.475  
Önceki Kapanış :  1.480  
En Yüksek
1.491 En Düşük
1.471
BIST En Aktif Hisseler13:18
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERIT 26,18 24.034.677 % 10,00  
DOBUR 45,24 3.815.618 % 9,97  
KSTUR 265,80 518.031 % 9,97  
TSPOR 4,43 64.527.689 % 9,93  
HEDEF 2,36 1.429.074 % 9,77  
daha fazla
13:18 Alış Satış %  
Dolar 9,7433 9,7493 % 1,53  
Euro 11,3272 11,3385 % 1,31  
Sterlin 13,3722 13,4393 % 1,56  
Frank 10,5617 10,6253 % 1,14  
Riyal 2,5914 2,6044 % 1,52  
daha fazla
13:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.799 1.799 6,72  
Altın Gr. 564 564 10,52  
Cumhuriyet 3.720 3.776 89,00  
Tam 3.702 3.795 90,92  
Yarım 1.789 1.836 43,98  
Çeyrek 897 918 21,99  
Gümüş.Ons 24,37 24,40 0,08  
Gümüş Gr. 7,64 7,65 0,14  
B. Petrol 85,25 85,25 0,61  
Seans Raporu 13:18
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru