***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.10.2021 11:35
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın tahsisli sermaye artırımı başvurumuza ilişkin kararı çerçevesinde, 25.10.2021 tarihi itibariyle TSP Prosedürü çerçevesinde Borsa'ya başvurulmuş olup, baz fiyat çerçevesinde satış fiyatının kesinleştirilmesinin ardından ihraç belgesinin onaylanması amacıyla SPK'ya başvurulacaktır. 1,00 TL nominal değerli payın baz fiyat çerçevesinde belirlenecek satış fiyatı ve TSP'de yapılacak satışın hangi tarihte gerçekleştirilmesinin talep edileceği bilahare kamuoyuna duyurulacaktır. TSP Prosedürü çerçevesinde satış işleminin başvuru tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972141
BIST
13:201.482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,35
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.491
En Düşük
1.471
13:209,7503
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,1477
|Açılış
|: 9,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,8485
En Düşük
9,6055
13:2011,3475
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1551
|Açılış
|: 11,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
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11,4799
En Düşük
11,1912
13:20564,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 10,66
|Açılış
|: 564,22
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler13:18
|MERIT
|26,18
|24.034.677
|% 10,00
|
|DOBUR
|45,24
|3.815.618
|% 9,97
|
|KSTUR
|265,80
|518.031
|% 9,97
|
|TSPOR
|4,43
|64.527.689
|% 9,93
|
|HEDEF
|2,36
|1.429.074
|% 9,77
|
|KERVN
|0,76
|783.948
|% -5,00
|
|AGESA
|20,38
|3.904.377
|% -4,94
|
|SERVE
|14,50
|103.761
|% -4,61
|
|YUNSA
|12,75
|11.889.826
|% -4,49
|
|ANGEN
|23,06
|162.791.603
|% -4,47
|
|GARAN
|8,97
|2.037.414.402
|% -1,64
|
|YKBNK
|2,58
|646.855.788
|% 0,00
|
|SASA
|29,20
|628.679.301
|% 3,33
|
|TUPRS
|140,60
|525.152.222
|% 1,01
|
|GUBRF
|63,85
|520.006.199
|% 8,59
|
|YKBNK
|2,58
|646.855.788
|% 0,00
|
|GARAN
|8,97
|2.037.414.402
|% -1,64
|
|EKGYO
|1,98
|215.184.379
|% 1,02
|
|AKBNK
|5,48
|485.103.335
|% 0,55
|
|KRDMD
|7,48
|486.712.211
|% -0,53
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7433
|9,7493
|% 1,53
|
|Euro
|11,3272
|11,3385
|% 1,31
|
|Sterlin
|13,3722
|13,4393
|% 1,56
|
|Frank
|10,5617
|10,6253
|% 1,14
|
|Riyal
|2,5914
|2,6044
|% 1,52
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|6,72
|
|Altın Gr.
|564
|564
|10,52
|
|Cumhuriyet
|3.720
|3.776
|89,00
|
|Tam
|3.702
|3.795
|90,92
|
|Yarım
|1.789
|1.836
|43,98
|
|Çeyrek
|897
|918
|21,99
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|0,14
|
|B. Petrol
|85,25
|85,25
|0,61
|