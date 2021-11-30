***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25/01/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25/01/2021 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyunu duyurmuş olduğumuz Almanya'da yerleşik Uluslararası bir firma ile stratejik işbirliği ve ortaklık görüşmeleri 30/11/2021 tarihi itibari ile karşılıklı olarak sona erdirilmiştir.Kamuoyuna bilgisine saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980370BIST