***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket merkezinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında ,Şirketimiz , Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa eden Sn.Sıtkı Murat AŞIK'ın istifasının kabulüne, yerine Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet AKÇAY'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmasına ,Sn.Sıtkı Murat AŞIK' tan boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılacak ilk Genel Kurula kadar Sn. Murat VAY'ın atanmasınaoy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981733BIST