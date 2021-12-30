***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Cosmos Yatırım Holding A.Ş.'nin ortaklarından Hakan Ertaç'a ait 200 Adet A Grubu imtiyazlı, 635.102 Adet B Grubu paylarının Global Art Sanat Yatırımları Ticaret A.Ş.'ne 9,10 TL fiyattan devir edilmesi konusunda, taraflar arasında yapılan sözleşme kapsamında hisse devir işlemleri 30.12.2021 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987283BIST