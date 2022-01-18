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***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.01.2022 09:36
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Bağlı ortaklığımız Enerji Ofisi Akaryakıt Paz. ve Dağ. A.Ş ile Petrol Ofisi A.Ş.'nin JET A1 ve AVGAS Yakıtı Taşımacılık Sözleşmesi sona ermiş olup ,  (DAT) Direkt Akaryakıt Taşımacılığı sözleşmesi 30.09.2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna bilgisine saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994822


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Riyal 3,5882 3,6062 % 0,51  
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Altın Ons 1.817 1.817 -2,06  
Altın Gr. 786 786 -0,21  
Cumhuriyet 5.221 5.299 -30,00  
Tam 5.198 5.330 -25,44  
Yarım 2.512 2.578 -12,31  
Çeyrek 1.260 1.289 -6,15  
Gümüş.Ons 22,95 22,97 -0,07  
Gümüş Gr. 9,92 9,94 -0,03  
B. Petrol 87,75 87,75 1,27  
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