***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2022 09:36
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Enerji Ofisi Akaryakıt Paz. ve Dağ. A.Ş ile Petrol Ofisi A.Ş.'nin JET A1 ve AVGAS Yakıtı Taşımacılık Sözleşmesi sona ermiş olup , (DAT) Direkt Akaryakıt Taşımacılığı sözleşmesi 30.09.2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna bilgisine saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994822
BIST
18:052.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
0
En Düşük
0
18:0513,5298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0923
|Açılış
|: 13,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5250
|
13,5304
En Düşük
13,4068
18:0515,4337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0995
|Açılış
|: 15,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4337
En Düşük
15,3140
18:05788,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 2,56
|Açılış
|: 788,67
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
789,05
En Düşük
784,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|11,23
|13.967.750
|% 0,00
|
|PCILT
|12,17
|28.935.058
|% 0,00
|
|PNSUT
|19,50
|12.464.571
|% 0,00
|
|YUNSA
|13,48
|5.017.239
|% 0,00
|
|LKMNH
|11,82
|7.144.746
|% 0,00
|
|TRILC
|11,23
|13.967.750
|% 0,00
|
|PCILT
|12,17
|28.935.058
|% 0,00
|
|PNSUT
|19,50
|12.464.571
|% 0,00
|
|YUNSA
|13,48
|5.017.239
|% 0,00
|
|LKMNH
|11,82
|7.144.746
|% 0,00
|
|PETKM
|9,62
|3.278.531.806
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,75
|2.770.594.386
|% 0,00
|
|THYAO
|28,28
|2.762.595.398
|% 0,00
|
|GARAN
|11,99
|2.475.332.735
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,76
|2.467.455.086
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,03
|1.524.438.808
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,75
|2.770.594.386
|% 0,00
|
|PETKM
|9,62
|3.278.531.806
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,51
|821.261.931
|% 0,00
|
|HALKB
|5,45
|1.447.823.855
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5137
|13,5298
|% 0,69
|
|Euro
|15,4107
|15,4337
|% 0,65
|
|Sterlin
|18,3595
|18,4515
|% 0,45
|
|Frank
|14,6916
|14,7801
|% 0,37
|
|Riyal
|3,5882
|3,6062
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-2,06
|
|Altın Gr.
|786
|786
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|5.221
|5.299
|-30,00
|
|Tam
|5.198
|5.330
|-25,44
|
|Yarım
|2.512
|2.578
|-12,31
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-6,15
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,97
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,94
|-0,03
|
|B. Petrol
|87,75
|87,75
|1,27
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:55NTHOL
Yüzde 5.83 oranında artışla 7.08 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 714, 950 adet işlem
-
17:54OZKGY
Yüzde 4.03 oranında artışla 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 845, 101 adet işlem
-
17:54OZKGY
Yüzde 4.03 oranında artışla 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 845, 101 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EREGL, FROTO
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, HALKB, EKGYO