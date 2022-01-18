***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Enerji Ofisi Akaryakıt Paz. ve Dağ. A.Ş ile Petrol Ofisi A.Ş.'nin JET A1 ve AVGAS Yakıtı Taşımacılık Sözleşmesi sona ermiş olup , (DAT) Direkt Akaryakıt Taşımacılığı sözleşmesi 30.09.2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna bilgisine saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994822BIST