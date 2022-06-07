***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz , Yönetim Kurulu Başkanı Üyeliğinden istifa eden Mehmet AKÇAY'ın istifasının kabulüne, yerine Yönetim kurulu üyesi olan Ali ALTINIŞIK'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmasına, Mehmet AKÇAY'dan boşalan yönetim kurulu üyeliğine dışardan Burak YERKELİ'nin yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035592BIST