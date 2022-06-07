***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.06.2022 22:04
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz , Yönetim Kurulu Başkanı Üyeliğinden istifa eden Mehmet AKÇAY'ın istifasının kabulüne, yerine Yönetim kurulu üyesi olan Ali ALTINIŞIK'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmasına, Mehmet AKÇAY'dan boşalan yönetim kurulu üyeliğine dışardan Burak YERKELİ'nin yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035592
BIST
18:052.540
En Yüksek
|Değişim
|: -4,07%
|| -107,83
|Açılış
|: 2.659
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|Önceki Kapanış
|: 2.648
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2.685
En Düşük
2.533
18:0517,1508
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
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|Açılış
|: 17,2050
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|Önceki Kapanış
|: 16,8000
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17,1972
En Düşük
16,7519
18:0518,4680
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|: 1.020,04
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|Önceki Kapanış
|: 997,83
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1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|46,70
|2.104.538
|% 9,99
|
|ACSEL
|55,35
|22.874.772
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,61
|27.200.504
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,30
|605.744.048
|% 8,25
|
|FONET
|11,89
|95.728.443
|% 7,50
|
|CASA
|108,00
|1.409.012
|% -10,00
|
|OYYAT
|76,50
|87.703.401
|% -10,00
|
|DAGHL
|29,36
|7.690.397
|% -9,99
|
|TETMT
|236,70
|31.592.860
|% -9,97
|
|TOASO
|66,05
|1.773.875.154
|% -9,95
|
|THYAO
|46,72
|6.823.571.957
|% -3,59
|
|SISE
|21,86
|3.951.037.340
|% -5,29
|
|SASA
|42,82
|2.973.445.726
|% -1,52
|
|KRDMD
|14,62
|2.615.650.686
|% -3,31
|
|EREGL
|34,12
|2.544.953.023
|% -1,67
|
|EKGYO
|2,68
|1.077.257.609
|% -5,63
|
|SEGYO
|1,26
|428.972.616
|% 4,13
|
|DOHOL
|3,97
|1.178.411.028
|% -6,59
|
|TSKB
|2,29
|656.414.468
|% -4,98
|
|YKBNK
|4,58
|1.182.157.340
|% -6,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1375
|17,1398
|% 2,30
|
|Euro
|18,3797
|18,4482
|% 2,64
|
|Sterlin
|21,4175
|21,5249
|% 1,85
|
|Frank
|17,4373
|17,5423
|% 1,64
|
|Riyal
|4,5526
|4,5754
|% 2,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|0,04
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|22,44
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,07
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,13
|12,16
|0,17
|
|B. Petrol
|124
|124
|3,29
|