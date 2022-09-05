***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz , Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Onur BURUS yerine , Mustafa ÇAKIR'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ,Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Özcan CAN'ın yerine ,Cafer MEMDUHOĞLU'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK'nun 363. Maddesi uyarınca atanmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060128BIST