***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.09.2022 13:17
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz , Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Onur BURUS yerine , Mustafa ÇAKIR'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ,
Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Özcan CAN'ın yerine ,Cafer MEMDUHOĞLU'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK'nun 363. Maddesi uyarınca atanmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060128
BIST
17:313.362
En Yüksek
|Değişim
|: 4,32%
|| 139,11
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.366
En Düşük
3.248
17:3118,2261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0261
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
17:3118,1193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
17:311.002,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,20
|Açılış
|: 1.002,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler17:29
|KRDMD
|12,88
|2.738.879.732
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.607.431
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|40.416.077
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.563.876
|% 9,97
|
|VAKBN
|9,17
|1.849.431.470
|% 9,95
|
|MTRKS
|42,78
|51.313.223
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,15
|21.756.768
|% -9,94
|
|ULUSE
|131,10
|78.102.042
|% -7,94
|
|MOBTL
|2,27
|216.318.993
|% -6,97
|
|MIPAZ
|7,70
|58.050.134
|% -5,75
|
|YKBNK
|8,19
|10.609.806.400
|% 4,87
|
|THYAO
|75,55
|9.074.954.362
|% 5,22
|
|EREGL
|30,98
|7.781.797.858
|% 9,94
|
|GARAN
|25,44
|6.752.097.685
|% 4,35
|
|AKBNK
|14,24
|6.522.931.402
|% 9,29
|
|YKBNK
|8,19
|10.609.806.400
|% 4,87
|
|EKGYO
|4,39
|4.464.469.256
|% 8,40
|
|AKBNK
|14,24
|6.522.931.402
|% 9,29
|
|ISCTR
|9,60
|4.121.991.016
|% 8,60
|
|GARAN
|25,44
|6.752.097.685
|% 4,35
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2159
|18,2296
|% 0,16
|
|Euro
|18,1053
|18,1127
|% -0,03
|
|Sterlin
|20,9139
|21,0188
|% 0,11
|
|Frank
|18,5019
|18,6134
|% 0,11
|
|Riyal
|4,8335
|4,8577
|% 0,14
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-1,39
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,39
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.763
|6.815
|50,00
|
|Yarım
|3.295
|3.332
|25,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.666
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,16
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,62
|0,03
|
|B. Petrol
|96,61
|96,61
|3,59
|
Seans Raporu
17:29
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17:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 177, 59 artarak (% 5.08 ) 3, 672
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17:44
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ZPLIB, ARTI
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17:42BAYRK
Yüzde 8.09 oranında artışla 7.62 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 091, 564 adet işlem
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17:41SKBNK
Yüzde 9.88 oranında artışla 4.67 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 471, 958 adet işlem
-
17:40PRKME
Yüzde 9.14 oranında artışla 14.57 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 987, 896 adet işlem