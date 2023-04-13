***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.10. maddesi gereğince, hazırlanan ve güncellenen "Bağış ve Yardım Politikası"nın yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.6.2. maddesi gereğince, hazırlanan ve güncellenen "Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları"nın yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasınaYukarıda bahsedilen politikaların ayrıca, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine ve Şirket'in internet sitesinde (www.cosmosholding.com ) yayımlanmasınakarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137568BIST