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***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.04.2023 15:33
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.10. maddesi gereğince, hazırlanan ve güncellenen "Bağış ve Yardım Politikası"nın yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.6.2. maddesi gereğince, hazırlanan ve güncellenen "Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları"nın yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına
Yukarıda bahsedilen politikaların ayrıca, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine ve Şirket'in internet sitesinde   (www.cosmosholding.com ) yayımlanmasınakarar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137568


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Tam 8.703 8.772 97,00  
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