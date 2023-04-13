***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2023 15:33
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.10. maddesi gereğince, hazırlanan ve güncellenen "Bağış ve Yardım Politikası"nın yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.6.2. maddesi gereğince, hazırlanan ve güncellenen "Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları"nın yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına
Yukarıda bahsedilen politikaların ayrıca, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine ve Şirket'in internet sitesinde (www.cosmosholding.com ) yayımlanmasınakarar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137568
BIST
16:065.166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 20,05
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.196
En Düşük
5.153
16:0619,3312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0253
|Açılış
|: 19,6880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,4085
En Düşük
19,2915
16:0621,3972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1717
|Açılış
|: 21,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,4018
En Düşük
21,1879
16:061.270,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 19,27
|Açılış
|: 1.270,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.271,44
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler16:04
|POLTK
|2.208,60
|26.584.868
|% 10,00
|
|BALAT
|16,94
|1.140.588
|% 10,00
|
|SANEL
|19,94
|11.874.770
|% 9,98
|
|ELITE
|16,21
|122.033.876
|% 9,97
|
|KRGYO
|20,08
|20.962.938
|% 9,97
|
|MEGAP
|3,62
|84.574.319
|% -39,87
|
|MEGAP
|3,62
|84.574.319
|% -39,87
|
|GEREL
|16,65
|61.444.378
|% -10,00
|
|ONCSM
|102,20
|73.418.784
|% -5,37
|
|KZBGY
|20,56
|235.052.400
|% -5,34
|
|THYAO
|136,90
|3.306.936.863
|% 2,62
|
|KOZAL
|23,04
|2.646.586.157
|% 3,32
|
|EREGL
|36,50
|2.371.780.747
|% 0,66
|
|ISCTR
|12,36
|1.892.803.879
|% 0,65
|
|SISE
|44,90
|1.471.394.523
|% 1,13
|
|ISCTR
|12,36
|1.892.803.879
|% 0,65
|
|EKGYO
|6,99
|834.432.013
|% -0,14
|
|KOZAL
|23,04
|2.646.586.157
|% 3,32
|
|ZOREN
|5,05
|393.066.213
|% 1,00
|
|YKBNK
|10,41
|785.932.300
|% 0,00
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3263
|19,3302
|% 0,13
|
|Euro
|21,3692
|21,3914
|% 0,78
|
|Sterlin
|24,1490
|24,2701
|% 0,45
|
|Frank
|21,6981
|21,8288
|% 1,10
|
|Riyal
|5,1358
|5,1616
|% 0,04
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.043
|2.043
|28,26
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|16,69
|
|Cumhuriyet
|8.642
|8.773
|131,00
|
|Tam
|8.703
|8.772
|97,00
|
|Yarım
|4.251
|4.292
|47,00
|
|Çeyrek
|2.125
|2.146
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,83
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|16,00
|16,01
|0,16
|
|B. Petrol
|86,86
|86,86
|-0,47
|