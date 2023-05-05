***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafındanŞirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiye kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili maddeleri gereğince, ekte özgeçmişleri bulunan Sayın Ömer Ünsalan, Sayın Özgür Kaya, Sayın Burak Yerkel, Sayın Mustafa Çakır' ın Yönetim Kurulu Üye adaylıkları ile ekte özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları bulunan Sayın Cafer Memduhoğlu ve Sayın Ahmet Korkmaz'ın bağımsız yönetim kurulu üye adaylıkları uygun görülerek 2022 yılına ait Genel Kurul Toplantısında paydaşlarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.Yönetim Kurulu Üye ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık beyanları ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147682BIST