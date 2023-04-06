***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePazar Geçiş BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi26/12/2022Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya PlatformYakın İzleme PazarıGeçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya PlatformAlt PazarBaşvuru Tarihi26/12/2022Başvuru SonucuOumluAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 04/04/2023 tarihli KAP açıklamasında Şirketimiz paylarının, Kotasyon Yönergesi'nin 36. maddesi kapsamında, 06/04/2023 tarihinden itibaren bir üst pazar olan Alt Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verildiği açıklanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132578BIST