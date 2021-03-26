***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.03.2021 16:00
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımına İlişkin YK Kararı ve SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.03.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 6.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 6.645.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBUYO00014 600
B Grubu, COSMO, TRABUMYO91Q2 5.999.400 645.000 10,75107 B Grubu, COSMO, TRABUMYO91Q2 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 6.000.000 645.000,000 10,75000
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi
17:051.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -9,02
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
17:058,0100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0705
|Açılış
|: 7,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
17:059,4630
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1074
|Açılış
|: 9,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
17:05445,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 5,52
|Açılış
|: 445,99
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler17:05
|BJKAS
|6,93
|595.864.133
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|12.119.802
|% 9,99
|
|PKENT
|2.774,90
|3.275.672
|% 9,99
|
|FENER
|27,36
|209.724.464
|% 9,97
|
|AVOD
|9,49
|666.297.268
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|YESIL
|117,00
|53.011.272
|% -7,14
|
|GARAN
|6,92
|2.644.371.901
|% -1,00
|
|VESTL
|38,12
|980.315.270
|% 2,75
|
|SISE
|7,36
|876.239.692
|% 1,94
|
|SASA
|45,08
|747.966.194
|% -0,62
|
|KRDMD
|6,69
|728.316.811
|% 3,56
|
|GARAN
|6,92
|2.644.371.901
|% -1,00
|
|GSRAY
|3,83
|660.891.118
|% 7,28
|
|SKBNK
|1,18
|210.042.794
|% -2,48
|
|YKBNK
|2,17
|331.402.490
|% 0,46
|
|TSKB
|1,40
|203.261.532
|% 0,72
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0040
|8,0100
|% 0,89
|
|Euro
|9,4450
|9,4630
|% 1,15
|
|Sterlin
|11,0277
|11,0830
|% 1,52
|
|Frank
|8,4895
|8,5406
|% 1,01
|
|Riyal
|2,1312
|2,1419
|% 1,04
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|2,43
|
|Altın Gr.
|446
|446
|5,37
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.991
|4,00
|
|Tam
|2.937
|3.014
|9,16
|
|Yarım
|1.420
|1.458
|4,43
|
|Çeyrek
|712
|729
|2,22
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,02
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,05
|
|B. Petrol
|64,04
|64,04
|2,09
|