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***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.03.2021 16:37



***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımına İlişkin YK Kararı ve SPK Başvurusu bildirim güncellemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.03.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 6.000.
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BJKAS 6,93 595.329.795 % 10,00  
UMPAS 2,42 930.701 % 10,00  
TRILC 45,82 11.993.110 % 9,99  
IZFAS 9,73 20.113.046 % 9,94  
SAYAS 25,26 91.662.555 % 9,92  
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Riyal 2,1322 2,1429 % 1,09  
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Altın Ons 1.729 1.729 1,54  
Altın Gr. 445 445 4,88  
Cumhuriyet 2.946 2.991 4,00  
Tam 2.937 3.011 6,45  
Yarım 1.419 1.456 3,12  
Çeyrek 712 728 1,56  
Gümüş.Ons 24,97 25,00 -0,07  
Gümüş Gr. 6,45 6,45 0,06  
B. Petrol 63,98 63,98 2,03  
Seans Raporu 16:46
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