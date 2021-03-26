***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımına İlişkin YK Kararı ve SPK Başvurusu bildirim güncellemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.03.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000Mevcut Sermaye (TL) 6.000.