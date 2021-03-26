***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.03.2021 16:37
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımına İlişkin YK Kararı ve SPK Başvurusu bildirim güncellemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.03.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 6.000.
16:461.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -11,32
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
16:468,0226
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0831
|Açılış
|: 7,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
16:469,4808
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,1252
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
16:46445,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 4,88
|Açılış
|: 445,35
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler16:46
|BJKAS
|6,93
|595.329.795
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|11.993.110
|% 9,99
|
|IZFAS
|9,73
|20.113.046
|% 9,94
|
|SAYAS
|25,26
|91.662.555
|% 9,92
|
|AVOD
|9,49
|665.539.472
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|QNBFB
|56,20
|419.578
|% -7,11
|
|GARAN
|6,93
|2.545.218.142
|% -0,86
|
|VESTL
|38,38
|959.514.401
|% 3,45
|
|SISE
|7,33
|858.749.986
|% 1,52
|
|SASA
|45,08
|728.534.676
|% -0,62
|
|AVOD
|9,49
|665.539.472
|% -9,96
|
|GARAN
|6,93
|2.545.218.142
|% -0,86
|
|SKBNK
|1,19
|209.773.928
|% -1,65
|
|GSRAY
|3,72
|614.629.668
|% 4,20
|
|YKBNK
|2,18
|323.138.242
|% 0,93
|
|TSKB
|1,40
|202.072.489
|% 0,72
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0172
|8,0226
|% 1,05
|
|Euro
|9,4649
|9,4808
|% 1,34
|
|Sterlin
|11,0229
|11,0782
|% 1,47
|
|Frank
|8,4873
|8,5385
|% 0,98
|
|Riyal
|2,1322
|2,1429
|% 1,09
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|1,54
|
|Altın Gr.
|445
|445
|4,88
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.991
|4,00
|
|Tam
|2.937
|3.011
|6,45
|
|Yarım
|1.419
|1.456
|3,12
|
|Çeyrek
|712
|728
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|0,06
|
|B. Petrol
|63,98
|63,98
|2,03
|
Seans Raporu
16:46
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-
17:00TGSAS
Yüzde -5.15 oranında düşüşle 17.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 877, 931 adet işlem
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16:57XU100
Endeks 1, 384 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 75 altında . İşlem hacmi 18, 242.00 milyon TL de
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16:57DOGUB
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 5.51 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 279, 110 adet işlem
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16:55LOGO
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 156.00 lira fiyatla işlem gören hissede 550, 256 adet işlem
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16:54IEYHO
Yüzde -5.08 oranında düşüşle 1.68 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 071, 884 adet işlem