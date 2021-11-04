***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli sermaye artırımında payların satışının tamamlanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.06.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000Mevcut Sermaye (TL) 6.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 6.494.694Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBUYO00014 600B Grubu, COSMO, TRABUMYO91Q2 5.999.400 494.694 8,24572 B Grubu, COSMO, TRABUMYO91Q2 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 6.000.000 494.694,000 8,24490Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi SITKI MURAT AŞIK, HAKAN ERTAÇ, MEHMET AKÇAYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 18.06.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 21.10.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.10.2021 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, Şirketimizin 30.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, Kurul'un VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13'üncü maddesinde belirtilen "tahsisli satış" yöntemi ile mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımı yoluyla toplam satış hasılatı 5.332.812 TL olacak şekilde, 1,00 TL nominal değerden aşağı olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına ilişkin olarak 18.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan başvurunun olumlu karşılandığı 21.10.2021 tarihli Kurul Bülteni'nde yayınlanmıştır.Söz konusu Tahsisli sermaye artırımı sebebiyle ihraç edilen ve 164.898 TL nominal değerli kısmı Hakan ERTAÇ'a, 164.898 TL nominal değerli kısmı Sıtkı Murat AŞIK'a ,164.898 TL nominal değerli kısmı ise Mehmet AKÇAY'a satılan toplam 494.694 TL nominal değerli payların 10,78 TL birim pay fiyatından satış işlemi bugün (04.11.2021) Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarında tamamlanmış olup, Şirketimiz tarafından tahsisli sermaye artırımı kapsamında sağlanan toplam fon miktarı 5.332.812 TL'dir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 ihraç belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974968BIST