***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket esas sözleşmesinin 7.maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.06.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000Mevcut Sermaye (TL) 6.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 6.494.694Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBUYO00014 600B Grubu, COSMO, TRABUMYO91Q2 5.999.400 494.694 8,24572 B Grubu, COSMO, TRABUMYO91Q2 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 6.000.000 494.694,000 8,24490Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi SITKI MURAT AŞIK, HAKAN ERTAÇ, MEHMET AKÇAYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 18.06.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 21.10.2021Ek AçıklamalarBugün yapılan Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketimizin 30.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı altında kalmak kaydıyla, her biri 1,00 TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 6.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut tüm ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenen pay satış fiyatı 10,78 TL esas alınarak5.332.812 Tl hasılat karşılığı hesaplanan nominal tutar 494.694,991 TL olup, 494.694 TL olarak belirlenmiştir. Ortaklardan, Hakan ERTAÇ'a 164.898 TL nominal tutarda, Sıtkı Murat AŞIK'a 164.898 TL nominal tutarda ve Mehmet AKÇAY'a 164.898 TL nominal tutarda satılacak paylar (04.11.2021) tarihinde (Turkish Yatırım) aracılığıylaBorsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarında gerçekleşmiş ve Şirketimiz tarafından tahsisli sermaye artırımı kapsamında sağlanan toplam 5.332.812 Tl fon miktarı,ortaklar alacaklarından mahsup edilerek tahsisli sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.Nakden ve tahsisli olarak artırılan 494.694 TL nominal değerli payların ihracı ilgili düzenlemeler çerçevesinde tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak Şirketimizin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı 7. maddesinin tadil metnine uygun görüş verilmesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Bu kapsamda, 16/11/2021 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Sermaye tadil metni 2021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978081BIST