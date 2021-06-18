***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
18.06.2021 15:41
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18/06/2021 tarih ve 2021/08 sayılı kararı ile Şirketimiz tarafından kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 6.000.000.-TL'lik çıkarılmış sermayesinin toplam satış hasılatı 7.635.144,84 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar nakden artırılması, sermaye artırımının mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak, tahsisli ve nakden yapılması ve sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının Şirket ortağı Hakan ERTAÇ, Şirket ortağı Sıtkı Murat AŞIK ve Şirket ortağı Mehmet AKÇAY'a tahsisli satış yöntemi ile satılması planlanmaktadır.
İhraçtan elde edilecek sermaye artırım tutarı ve hisse senedi ihraç primleri, sermayeye ilave edilecek ortak alacaklarının (ortaklara borçlar) tespitine ilişkin 09.06.2021 tarih ve 2021/05 sayılı SMM raporunda tespit ve teyid edildiği üzere, ortakların Şirketimizden olan ve muaccel hale gelmiş toplam tutarı 7.635.144,84 TL olan nakdi alacaklarından mahsup edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943057
BIST
17:241.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -22,05
|Açılış
|: 1.418
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|Önceki Kapanış
|: 1.414
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1.422
En Düşük
1.391
17:248,7167
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0026
|Açılış
|: 8,7300
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|Önceki Kapanış
|: 8,6850
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8,7484
En Düşük
8,6544
17:2410,3554
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|: -0,40%
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|Önceki Kapanış
|: 10,3400
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10,4039
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10,3179
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|: 497,62
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|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler17:24
|IDGYO
|6,05
|1.387.217
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.297.021
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.917.375
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|20.664.077
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|11.076.097
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|KRDMA
|6,13
|20.592.565
|% -5,69
|
|THYAO
|14,47
|1.358.572.972
|% -1,30
|
|EKGYO
|2,06
|853.587.197
|% -2,83
|
|GARAN
|8,17
|765.086.632
|% -0,24
|
|EREGL
|17,89
|641.687.441
|% -4,38
|
|KRDMD
|6,83
|512.258.748
|% -4,74
|
|EKGYO
|2,06
|853.587.197
|% -2,83
|
|YKBNK
|2,16
|328.770.482
|% -0,46
|
|THYAO
|14,47
|1.358.572.972
|% -1,30
|
|GARAN
|8,17
|765.086.632
|% -0,24
|
|IHLGM
|1,18
|90.521.704
|% -2,48
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7153
|8,7167
|% -0,03
|
|Euro
|10,3505
|10,3554
|% -0,40
|
|Sterlin
|12,0431
|12,1035
|% -0,52
|
|Frank
|9,4354
|9,4922
|% -0,28
|
|Riyal
|2,3229
|2,3345
|% 0,21
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|1,07
|
|Altın Gr.
|499
|499
|1,70
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|11,00
|
|Tam
|3.288
|3.375
|11,50
|
|Yarım
|1.589
|1.632
|5,56
|
|Çeyrek
|797
|816
|2,78
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,05
|
|B. Petrol
|73,48
|73,48
|0,38
|