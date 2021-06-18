***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18/06/2021 tarih ve 2021/08 sayılı kararı ile Şirketimiz tarafından kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 6.000.000.-TL'lik çıkarılmış sermayesinin toplam satış hasılatı 7.635.144,84 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar nakden artırılması, sermaye artırımının mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak, tahsisli ve nakden yapılması ve sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının Şirket ortağı Hakan ERTAÇ, Şirket ortağı Sıtkı Murat AŞIK ve Şirket ortağı Mehmet AKÇAY'a tahsisli satış yöntemi ile satılması planlanmaktadır.İhraçtan elde edilecek sermaye artırım tutarı ve hisse senedi ihraç primleri, sermayeye ilave edilecek ortak alacaklarının (ortaklara borçlar) tespitine ilişkin 09.06.2021 tarih ve 2021/05 sayılı SMM raporunda tespit ve teyid edildiği üzere, ortakların Şirketimizden olan ve muaccel hale gelmiş toplam tutarı 7.635.144,84 TL olan nakdi alacaklarından mahsup edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943057BIST