***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSITKI MURAT AŞIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı YÖNETİCİ B GRUBU HAMİLİNE Bağımsız Üye DeğilMEHMET AKÇAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi YÖNETİCİ 23,60 A GRUBU NAMA/B GRUBU HAMİLİNE Bağımsız Üye DeğilONUR BURUS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi MUHASEBECİ B GRUBU HAMİLİNE Bağımsız Üye DeğilALİ ALTINIŞIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici YÖNETİCİ B GRUBU HAMİLİNE Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİÖZCAN CAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi YÖNETİCİ B GRUBU HAMİLİNE Bağımsız Üye DENETİMDEN SOR.KOM.BAŞKANI/KURUMSAL YÖN.KOM.BAŞKANINÜKHET TAŞDELEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 13.10.2020 İcrada Görevli Değil Avukat Evet B GRUBU HAMİLİNE Bağımsız Üye Hayır DENETİNDEN SOR.KOM.ÜYESİ/RİSKİN ERKEN SAPTANMA KOM.ÜYESİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893821BIST