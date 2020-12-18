***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.12.2020 13:42
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SITKI MURAT AŞIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı YÖNETİCİ B GRUBU HAMİLİNE Bağımsız Üye Değil
MEHMET AKÇAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi YÖNETİCİ 23,60 A GRUBU NAMA/B GRUBU HAMİLİNE Bağımsız Üye Değil
ONUR BURUS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi MUHASEBECİ B GRUBU HAMİLİNE Bağımsız Üye Değil
ALİ ALTINIŞIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici YÖNETİCİ B GRUBU HAMİLİNE Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
ÖZCAN CAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi YÖNETİCİ B GRUBU HAMİLİNE Bağımsız Üye DENETİMDEN SOR.KOM.BAŞKANI/KURUMSAL YÖN.KOM.BAŞKANI
NÜKHET TAŞDELEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 13.10.2020 İcrada Görevli Değil Avukat Evet B GRUBU HAMİLİNE Bağımsız Üye Hayır DENETİNDEN SOR.KOM.ÜYESİ/RİSKİN ERKEN SAPTANMA KOM.ÜYESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893821
BIST
16:321.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
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|Açılış
|: 1.398
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|Önceki Kapanış
|: 1.399
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1.410
En Düşük
1.396
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|: -0,60%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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7,7568
En Düşük
7,6468
16:329,3826
En Yüksek
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|: -0,80%
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 466,77
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469,62
En Düşük
462,20
BIST En Aktif Hisseler16:32
|AKCNS
|16,85
|103.178.703
|% 9,99
|
|ALCAR
|281,10
|36.982.560
|% 9,98
|
|HLGYO
|4,19
|88.039.287
|% 9,97
|
|SMART
|8,27
|25.611.486
|% 9,97
|
|SNPAM
|25,40
|6.411.167
|% 9,96
|
|IZTAR
|16,20
|1.952.360
|% -10,00
|
|PAMEL
|23,22
|445.744
|% -10,00
|
|CASA
|137,70
|216.352
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|18.714.617
|% -9,98
|
|KARTN
|3.010,00
|508.981.925
|% -9,90
|
|THYAO
|13,03
|1.967.787.496
|% 0,15
|
|PGSUS
|74,65
|1.268.857.514
|% 0,61
|
|EKGYO
|2,20
|1.148.069.713
|% 2,80
|
|GARAN
|9,83
|960.122.571
|% 0,61
|
|TCELL
|16,22
|926.333.116
|% 2,59
|
|EKGYO
|2,20
|1.148.069.713
|% 2,80
|
|TSKB
|1,78
|890.953.826
|% 5,95
|
|ISGYO
|2,47
|517.003.794
|% 7,86
|
|ODAS
|3,99
|653.344.092
|% 1,53
|
|GSDHO
|2,45
|391.512.834
|% 4,26
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6525
|7,6568
|% -0,60
|
|Euro
|9,3755
|9,3826
|% -0,80
|
|Sterlin
|10,3195
|10,3712
|% -0,90
|
|Frank
|8,6325
|8,6845
|% -0,43
|
|Riyal
|2,0375
|2,0477
|% -0,47
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|3,79
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-1,69
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|-34,00
|
|Tam
|3.066
|3.144
|-34,31
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-16,60
|
|Çeyrek
|743
|760
|-8,30
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|-0,04
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|-0,13
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