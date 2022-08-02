***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.08.2022 15:38
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ÖMER ÜNSALAN 2080600 TRY 32,035
ÖZGÜR KAYA 520000 TRY 8,007
DİĞER 3894094 TRY 59,96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051030
BIST
15:372.670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 13,68
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
15:3717,9554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0696
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
15:3718,3587
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0100
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,2593
15:371.031,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 11,77
|Açılış
|: 1.031,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.032,11
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler15:37
|ORMA
|33,44
|803.162
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|463.678.670
|% 9,98
|
|PRKME
|8,83
|66.728.660
|% 9,96
|
|TGSAS
|15,45
|69.728.773
|% 9,96
|
|COSMO
|15,05
|543.636
|% 9,93
|
|KZBGY
|57,45
|82.831.933
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,07
|5.326.420
|% -9,95
|
|IHGZT
|0,76
|20.666.793
|% -9,52
|
|MMCAS
|2,98
|273.732
|% -8,31
|
|EMNIS
|31,40
|411.744
|% -8,24
|
|THYAO
|52,90
|4.130.185.461
|% 2,72
|
|SASA
|48,96
|2.246.414.308
|% 5,29
|
|SISE
|22,80
|1.727.279.554
|% -1,30
|
|EREGL
|27,92
|1.024.838.363
|% -0,43
|
|ODAS
|4,02
|918.310.290
|% 3,34
|
|TSKB
|2,65
|696.057.612
|% 0,76
|
|ODAS
|4,02
|918.310.290
|% 3,34
|
|EKGYO
|3,13
|617.922.692
|% -0,32
|
|YKBNK
|4,84
|743.666.775
|% -0,21
|
|SKBNK
|1,70
|240.118.708
|% 0,59
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9472
|17,9554
|% 0,39
|
|Euro
|18,3317
|18,3587
|% -0,05
|
|Sterlin
|21,8501
|21,9597
|% -0,07
|
|Frank
|18,7698
|18,8829
|% 0,01
|
|Riyal
|4,7629
|4,7867
|% 0,25
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|13,51
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|12,09
|
|Cumhuriyet
|6.848
|6.952
|75,00
|
|Tam
|6.890
|6.942
|59,00
|
|Yarım
|3.357
|3.394
|29,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.696
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,39
|20,42
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|0,09
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,35
|