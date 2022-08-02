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***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.08.2022 15:38
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ÖMER ÜNSALAN 2080600 TRY 32,035
ÖZGÜR KAYA 520000 TRY 8,007
DİĞER 3894094 TRY 59,96




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051030


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BIST En Aktif Hisseler15:37
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORMA 33,44 803.162 % 10,00  
KRPLS 6,83 463.678.670 % 9,98  
PRKME 8,83 66.728.660 % 9,96  
TGSAS 15,45 69.728.773 % 9,96  
COSMO 15,05 543.636 % 9,93  
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15:37 Alış Satış %  
Dolar 17,9472 17,9554 % 0,39  
Euro 18,3317 18,3587 % -0,05  
Sterlin 21,8501 21,9597 % -0,07  
Frank 18,7698 18,8829 % 0,01  
Riyal 4,7629 4,7867 % 0,25  
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15:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 13,51  
Altın Gr. 1.032 1.032 12,09  
Cumhuriyet 6.848 6.952 75,00  
Tam 6.890 6.942 59,00  
Yarım 3.357 3.394 29,00  
Çeyrek 1.684 1.696 14,00  
Gümüş.Ons 20,39 20,42 0,04  
Gümüş Gr. 11,80 11,81 0,09  
B. Petrol 100 100 0,35  
Seans Raporu 15:37
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