***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıYerli MüşteriVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya AçıCiroya ve karlılığa olumlu katkıAçıklamalarBağlı ortaklığımız Cosmos Mühendislik A.Ş. yurtiçi yeni müşterisi ile 17.01.2023 tarihinde (bugün) yurtiçinde endüstriyel bir tesisin proses, mekanik projelendirme ve uygulama işlerine yönelik sözleşme imzalamıştır.Sözleşmenin toplam bedeli KDV dahil 38.296.900 TL'dir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102794BIST