***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
17.01.2023 15:30
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Yerli Müşteri
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya AçıCiroya ve karlılığa olumlu katkı
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Cosmos Mühendislik A.Ş. yurtiçi yeni müşterisi ile 17.01.2023 tarihinde (bugün) yurtiçinde endüstriyel bir tesisin proses, mekanik projelendirme ve uygulama işlerine yönelik sözleşme imzalamıştır.
Sözleşmenin toplam bedeli KDV dahil 38.296.900 TL'dir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102794
BIST
18:055.315
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 107,36
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.339
En Düşük
5.194
18:0518,7953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0101
|Açılış
|: 19,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
18:0520,3529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0201
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,4273
En Düşük
20,2241
18:051.155,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,95
|Açılış
|: 1.155,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.150,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|20,46
|32.051.952
|% 10,00
|
|DURDO
|44,22
|21.240.901
|% 10,00
|
|PCILT
|32,78
|39.293.906
|% 10,00
|
|ARMDA
|337,70
|20.916.526
|% 10,00
|
|FLAP
|13,22
|112.490.951
|% 9,98
|
|POLTK
|1.512,00
|89.665.922
|% -7,80
|
|UZERB
|175,00
|1.948.206
|% -6,91
|
|ATSYH
|111,00
|3.091.287
|% -6,57
|
|MSGYO
|6,95
|53.662.039
|% -6,46
|
|DIRIT
|6,60
|524.017
|% -5,71
|
|EREGL
|40,90
|12.057.697.752
|% -0,29
|
|KRDMD
|19,60
|11.188.056.863
|% 3,54
|
|THYAO
|147,40
|10.947.731.089
|% 2,08
|
|TUPRS
|569,60
|6.267.438.393
|% 5,42
|
|EKGYO
|8,59
|5.287.426.168
|% 5,01
|
|EKGYO
|8,59
|5.287.426.168
|% 5,01
|
|KRDMD
|19,60
|11.188.056.863
|% 3,54
|
|YKBNK
|9,79
|3.532.074.638
|% 0,62
|
|EREGL
|40,90
|12.057.697.752
|% -0,29
|
|VAKBN
|10,45
|2.942.535.055
|% -0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7916
|18,7953
|% 0,05
|
|Euro
|20,3441
|20,3529
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,9976
|23,1130
|% 0,68
|
|Frank
|20,3046
|20,4269
|% 0,53
|
|Riyal
|4,9878
|5,0129
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-0,87
|
|Altın Gr.
|1.156
|1.156
|-2,28
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|11,00
|
|Tam
|7.841
|7.906
|6,00
|
|Yarım
|3.821
|3.868
|2,00
|
|Çeyrek
|1.916
|1.934
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,09
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,48
|14,50
|-0,21
|
|B. Petrol
|86,45
|86,45
|1,99
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ENSRI
Yüzde 6.46 oranında artışla 28.34 lira fiyatla işlem gören hissede 847, 841 adet işlem
-
17:58GRSEL
Yüzde 8.17 oranında artışla 14.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 133, 191 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, EKGYO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 74, 9 artarak (% 1.62 ) 4, 708
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, PCILT, GESAN, ARCLK, SEGYO, ISGYO, BEYAZ, SOKE, PRDGS, ARMDA