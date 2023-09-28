***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
28.09.2023 19:32
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Yerli Müşteri
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
28/09/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciroya ve karlılığa olumlu katkı
Açıklamalar
22.05.2023 tarihinde yapılan "Yeni İş İlişkisi" başlıklı Özel Durum Açıklaması 'nda (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152840 ) bağlı ortaklığımız Cosmos Mühendislik A.Ş., yurtiçi müşterisi ile 23.983.999 TL (KDV hariç) tutarında elektrik ve mekanik taahhüt sözleşmesi imzalandığı açıklanmıştı.
Söz konusu iş kapsamı genişletilerek 36.797.226 TL (KDV hariç) tutarında ek sözleşme imzalanmış olup toplam sözleşme tutarı 60.781.225 TL (KDV hariç) olarak güncellenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198042
BIST