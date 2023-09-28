***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıYerli MüşteriVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih28/09/2023Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiroya ve karlılığa olumlu katkıAçıklamalar22.05.2023 tarihinde yapılan "Yeni İş İlişkisi" başlıklı Özel Durum Açıklaması 'nda (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152840 ) bağlı ortaklığımız Cosmos Mühendislik A.Ş., yurtiçi müşterisi ile 23.983.999 TL (KDV hariç) tutarında elektrik ve mekanik taahhüt sözleşmesi imzalandığı açıklanmıştı.Söz konusu iş kapsamı genişletilerek 36.797.226 TL (KDV hariç) tutarında ek sözleşme imzalanmış olup toplam sözleşme tutarı 60.781.225 TL (KDV hariç) olarak güncellenmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198042BIST