***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih14/03/2024Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiro ve karlılığa olumlu etkiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Mekatronik Yapı Taahhüt San. A.Ş., yeni müşterisiyle 14.03.2024 tarihinde Sultan 2.Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin cerrahi bina yenilenmesine yönelik mekanik iş taahhüt sözleşmesi imzalamıştır.Sözleşmenin toplam bedeli 23.856.000,00 TL + KDV 'dir.Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258738BIST