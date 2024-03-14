***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
14.03.2024 12:23
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
14/03/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
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Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve karlılığa olumlu etki
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Mekatronik Yapı Taahhüt San. A.Ş., yeni müşterisiyle 14.03.2024 tarihinde Sultan 2.Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin cerrahi bina yenilenmesine yönelik mekanik iş taahhüt sözleşmesi imzalamıştır.
Sözleşmenin toplam bedeli 23.856.000,00 TL + KDV 'dir.
Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258738
BIST