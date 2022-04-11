***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
11.04.2022 09:07
***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019023
BIST
11:582.421
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 27,13
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.425
En Düşük
2.401
11:5814,7447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0013
|Açılış
|: 14,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,7230
11:5816,0900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0441
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
16,0322
11:58927,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,19
|Açılış
|: 927,63
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
928,07
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler11:56
|SANKO
|11,39
|11.328.343
|% 9,94
|
|MIPAZ
|6,75
|27.745.212
|% 9,93
|
|IHAAS
|15,16
|16.625.314
|% 9,93
|
|KONKA
|18,04
|148.936.689
|% 9,80
|
|ISFIN
|4,61
|301.193.378
|% 9,76
|
|MARTI
|1,88
|82.519.852
|% -7,39
|
|FORMT
|1,50
|49.154.492
|% -4,46
|
|ULUSE
|150,40
|33.684.582
|% -4,39
|
|CEOEM
|11,47
|14.538.545
|% -3,61
|
|MERIT
|32,76
|6.731.462
|% -3,36
|
|GARAN
|13,58
|1.965.004.983
|% 2,11
|
|YKBNK
|4,83
|1.064.734.984
|% 3,43
|
|THYAO
|35,34
|1.058.918.653
|% 0,06
|
|SISE
|17,16
|1.004.207.899
|% 1,54
|
|ASELS
|28,02
|949.011.409
|% 0,43
|
|TSKB
|1,66
|412.011.867
|% 4,40
|
|YKBNK
|4,83
|1.064.734.984
|% 3,43
|
|EKGYO
|2,69
|551.095.464
|% 2,67
|
|DOHOL
|3,89
|695.509.409
|% 8,66
|
|ODAS
|2,21
|394.758.844
|% -1,34
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7386
|14,7440
|% 0,00
|
|Euro
|16,0772
|16,0917
|% 0,29
|
|Sterlin
|19,1509
|19,2470
|% -0,05
|
|Frank
|15,7085
|15,8031
|% -0,05
|
|Riyal
|3,9189
|3,9386
|% -0,01
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|9,55
|
|Altın Gr.
|927
|928
|4,12
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|24,00
|
|Tam
|6.111
|6.264
|26,79
|
|Yarım
|2.954
|3.030
|12,96
|
|Çeyrek
|1.482
|1.515
|6,48
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,99
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|0,07
|
|B. Petrol
|100
|100
|-2,32
|