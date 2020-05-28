***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.05.2020 17:39
***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler COSMO
Açıklamalar Cosmos Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili olarak Sıtkı Murat Aşık tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847344
BIST
17:36105.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 154,93
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
17:366,8209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0487
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
17:367,5381
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0783
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5410
En Düşük
7,4416
17:36377,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 4,99
|Açılış
|: 377,36
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,59
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|14.638.060
|% 9,99
|
|ARSAN
|4,96
|43.899.061
|% 9,98
|
|HLGYO
|1,67
|75.368.002
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.685.953
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.794.972
|% 9,83
|
|PAPIL
|15,84
|82.821.112
|% -10,00
|
|CMENT
|31,68
|6.998.385
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|2.265.941
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.985.576
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|164.604
|% -9,99
|
|THYAO
|12,65
|2.763.423.320
|% 2,60
|
|GARAN
|7,73
|1.916.866.874
|% 1,18
|
|PGSUS
|59,05
|973.248.165
|% -0,08
|
|ASELS
|30,08
|750.721.764
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,64
|608.548.185
|% 0,71
|
|GARAN
|7,73
|1.916.866.874
|% 1,18
|
|THYAO
|12,65
|2.763.423.320
|% 2,60
|
|EKGYO
|1,43
|285.649.837
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,04
|536.754.010
|% 5,92
|
|YKBNK
|2,22
|352.598.429
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3564
|8,3983
|% 0,92
|
|Frank
|7,0222
|7,0645
|% 0,77
|
|Riyal
|1,8105
|1,8196
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|378
|378
|5,35
|
|Cumhuriyet
|2.450
|2.480
|34,00
|
|Tam
|2.522
|2.556
|46,30
|
|Yarım
|1.231
|1.244
|17,10
|
|Çeyrek
|615
|623
|8,60
|