***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.09.2020 09:21
***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler COSMO
Açıklamalar Cosmos Yatırm Holding A.Ş. ile ilgili olarak Hakan Ertaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874858
BIST
12:061.109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 6,07
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.109
En Düşük
1.103
12:067,4959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0233
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4963
En Düşük
7,4451
12:068,8950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0406
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8980
En Düşük
8,8309
12:06468,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,71
|Açılış
|: 468,94
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
469,63
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler12:06
|JANTS
|171,60
|49.295.319
|% 10,00
|
|GRNYO
|2,75
|28.160.702
|% 10,00
|
|MEGAP
|8,47
|4.204.799
|% 10,00
|
|MEGAP
|8,47
|4.204.799
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.644,50
|948.877
|% 10,00
|
|PKENT
|1.086,60
|69.542
|% -10,00
|
|IZMDC
|17,37
|307.953
|% -8,63
|
|ISGSY
|8,69
|23.283.218
|% -8,53
|
|FORMT
|3,59
|70.787.695
|% -8,18
|
|CRDFA
|5,03
|15.994.671
|% -7,20
|
|KRDMD
|3,18
|974.288.515
|% 3,58
|
|PETKM
|4,33
|647.551.322
|% 1,88
|
|IHLAS
|1,07
|378.852.128
|% 0,00
|
|FENER
|38,90
|242.620.843
|% -2,51
|
|ASELS
|16,78
|215.140.464
|% 0,90
|
|IHLAS
|1,07
|378.852.128
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,18
|974.288.515
|% 3,58
|
|PETKM
|4,33
|647.551.322
|% 1,88
|
|IHLGM
|1,50
|144.377.876
|% -3,23
|
|HLGYO
|2,37
|185.473.969
|% 5,80
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4927
|7,4959
|% 0,31
|
|Euro
|8,8902
|8,8950
|% 0,46
|
|Sterlin
|9,5973
|9,6454
|% 0,67
|
|Frank
|8,2195
|8,2690
|% 0,38
|
|Riyal
|1,9914
|2,0013
|% 0,26
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|6,34
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,47
|
|Cumhuriyet
|3.109
|3.156
|11,00
|
|Tam
|3.094
|3.170
|7,81
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|3,78
|
|Çeyrek
|750
|767
|1,89
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,87
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,04
|
|B. Petrol
|39,54
|39,54
|-0,29
|
Seans Raporu
12:06
daha fazla
-
12:18MEGAP
Yüzde 10.00 oranında artışla 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 496, 864 adet işlem
-
12:18MEGAP
Yüzde 10.00 oranında artışla 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 496, 864 adet işlem
-
12:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, TAVHL, BIMAS
-
12:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 98 artarak (% 0.39 ) 1, 016
-
12:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, AVHOL, EGCYO, BRKO, MERIT, BASCM, IDEAS, EMNIS, BALAT, SUMAS