***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2020 09:13
***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler COSMO
Açıklamalar Cosmos Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili olarak Hakan Ertaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877123
BIST
11:301.125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,03
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.128
En Düşük
1.120
11:307,8503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0497
|Açılış
|: 7,8520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8539
En Düşük
7,7776
11:309,1740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0699
|Açılış
|: 9,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1740
En Düşük
9,0696
11:30474,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,42
|Açılış
|: 474,52
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
475,19
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler11:30
|YAPRK
|53,35
|417.837
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.193.232
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|2.771.891
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|568.768
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|5.621.646
|% 10,00
|
|KENT
|303,80
|602.435
|% -14,42
|
|YONGA
|40,10
|939.824
|% -9,97
|
|AYCES
|82,95
|7.099.109
|% -9,74
|
|EKIZ
|9,16
|221.535
|% -7,38
|
|NIBAS
|20,02
|5.746
|% -6,88
|
|SISE
|7,63
|1.687.292.227
|% -1,80
|
|GARAN
|7,03
|435.035.080
|% 0,57
|
|TRKCM
|4,94
|314.137.469
|% -3,14
|
|ODAS
|2,78
|305.561.459
|% 2,21
|
|SODA
|8,48
|251.516.618
|% -3,09
|
|SISE
|7,63
|1.687.292.227
|% -1,80
|
|ODAS
|2,78
|305.561.459
|% 2,21
|
|CEMAS
|1,71
|167.534.182
|% 3,64
|
|KRDMD
|3,31
|212.140.429
|% 2,16
|
|TRKCM
|4,94
|314.137.469
|% -3,14
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8481
|7,8503
|% 0,64
|
|Euro
|9,1656
|9,1740
|% 0,77
|
|Sterlin
|10,0711
|10,1216
|% 0,85
|
|Frank
|8,4596
|8,5105
|% 0,59
|
|Riyal
|2,0850
|2,0955
|% 0,49
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|0,88
|
|Altın Gr.
|474
|475
|2,27
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|52,00
|
|Tam
|3.097
|3.175
|54,36
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|26,30
|
|Çeyrek
|751
|768
|13,15
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,69
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,97
|0,02
|
|B. Petrol
|42,65
|42,65
|-0,22
|