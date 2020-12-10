***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.12.2020 09:10
***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler COSMO
Açıklamalar Cosmos Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili olarak Mehmet Akçay tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892586
BIST
10:291.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,54
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.360
En Düşük
1.353
10:297,8423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0179
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8424
En Düşük
7,8188
10:299,4959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0438
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,4959
En Düşük
9,4454
10:29463,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,22
|Açılış
|: 463,39
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
463,74
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler10:29
|DITAS
|35,20
|3.547.491
|% 10,00
|
|BALAT
|8,37
|311.665
|% 9,99
|
|POLTK
|328,60
|241.850
|% 9,97
|
|LINK
|51,50
|8.631.339
|% 9,95
|
|KRVGD
|14,47
|90.736.797
|% 9,95
|
|SNKRN
|6,32
|47.078
|% -9,97
|
|RODRG
|13,35
|72.304
|% -3,89
|
|MTRYO
|2,62
|364.795
|% -2,78
|
|BANVT
|40,38
|755.914
|% -2,70
|
|ADESE
|2,94
|9.711.479
|% -2,65
|
|KRDMD
|5,22
|492.235.840
|% 2,55
|
|ODAS
|3,78
|385.226.829
|% 2,16
|
|PETKM
|4,85
|371.973.003
|% 2,32
|
|GARAN
|9,30
|240.240.634
|% 0,22
|
|TKFEN
|16,20
|231.399.307
|% 2,86
|
|ODAS
|3,78
|385.226.829
|% 2,16
|
|KRDMD
|5,22
|492.235.840
|% 2,55
|
|PETKM
|4,85
|371.973.003
|% 2,32
|
|DOHOL
|3,08
|168.379.172
|% -1,28
|
|ITTFH
|2,75
|144.491.360
|% -1,43
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8340
|7,8423
|% 0,23
|
|Euro
|9,4848
|9,4959
|% 0,46
|
|Sterlin
|10,4178
|10,4700
|% -0,25
|
|Frank
|8,7838
|8,8367
|% 0,33
|
|Riyal
|2,0841
|2,0945
|% 0,29
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|1,08
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,79
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|-24,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|-25,20
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|-12,19
|
|Çeyrek
|746
|763
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,00
|
|B. Petrol
|48,97
|48,97
|0,11
|