***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu
19.10.2020 10:17
***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler COSMO
Açıklamalar Cosmos Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili olarak Hakan Ertaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882293
BIST
11:371.201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,98
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.202
En Düşük
1.195
11:377,8939
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0394
|Açılış
|: 7,9010
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
11:379,2700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0261
|Açılış
|: 9,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,3066
En Düşük
9,2236
11:37484,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,35
|Açılış
|: 484,96
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
486,73
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler11:37
|SNGYO
|2,75
|104.302.863
|% 10,00
|
|BFREN
|908,70
|72.730.710
|% 10,00
|
|MARTI
|1,76
|58.409.117
|% 10,00
|
|KARTN
|845,90
|3.386.138
|% 10,00
|
|KONYA
|568,70
|11.051.547
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,68
|5.530.901
|% -10,00
|
|KENT
|297,00
|130.680
|% -10,00
|
|MERKO
|21,60
|6.039.403
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|603.307
|% -9,97
|
|COSMO
|8,78
|30.317
|% -9,95
|
|GARAN
|7,33
|897.532.849
|% 2,09
|
|SKBNK
|1,97
|391.158.834
|% 7,07
|
|PETKM
|4,54
|358.948.259
|% -1,94
|
|ALBRK
|1,72
|344.280.765
|% 5,52
|
|AKBNK
|5,30
|293.938.023
|% 1,92
|
|ALBRK
|1,72
|344.280.765
|% 5,52
|
|SKBNK
|1,97
|391.158.834
|% 7,07
|
|TSKB
|1,40
|212.697.518
|% 9,37
|
|IHLGM
|1,42
|186.608.901
|% -4,86
|
|GARAN
|7,33
|897.532.849
|% 2,09
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8888
|7,8939
|% -0,50
|
|Euro
|9,2642
|9,2700
|% -0,28
|
|Sterlin
|10,2197
|10,2709
|% 0,02
|
|Frank
|8,6041
|8,6560
|% -0,37
|
|Riyal
|2,0976
|2,1081
|% -0,53
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|11,56
|
|Altın Gr.
|485
|485
|0,18
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-6,00
|
|Tam
|3.191
|3.271
|5,77
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|2,80
|
|Çeyrek
|774
|791
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,71
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,10
|
|B. Petrol
|42,74
|42,74
|-0,19
|
Seans Raporu
11:37
daha fazla
-
11:51CEOEM
Yüzde 9.94 oranında artışla 9.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 096, 510 adet işlem
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11:50CMENT
Yüzde 5.57 oranında artışla 34.86 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 056 adet işlem
-
11:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 85 artarak (% 0.54 ) 1, 090
-
11:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PEGYO, CMBTN, FORMT, BRKO, YBTAS, EUKYO, GRNYO, PRZMA, SNGYO, DAGHL
-
11:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMNIS, IHGZT, BALAT, KERVN, YAPRK, BASCM, ARTI, DAGI, MERKO, COSMO