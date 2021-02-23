***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu
23.02.2021 14:18
***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler COSMO
Açıklamalar Cosmos Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili olarak Mehmet Akçay tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911807
BIST
15:391.527
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -23,25
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.515
15:397,0482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0272
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,0589
En Düşük
7,0039
15:398,5666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0338
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5845
En Düşük
8,5250
15:39409,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,63
|Açılış
|: 409,86
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
410,89
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler15:37
|KRGYO
|7,71
|61.443.613
|% 9,99
|
|SAYAS
|19,27
|54.411.887
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,39
|47.260.032
|% 9,98
|
|YAPRK
|131,40
|5.135.181
|% 9,87
|
|KSTUR
|286,00
|2.813.875
|% 9,79
|
|GLBMD
|7,92
|18.302.665
|% -10,00
|
|TKNSA
|18,09
|87.571.472
|% -10,00
|
|ARTI
|5,85
|1.429.343
|% -10,00
|
|DIRIT
|8,02
|1.299.862
|% -9,99
|
|SODSN
|41,80
|640.480
|% -9,99
|
|PETKM
|5,59
|2.669.543.047
|% 9,18
|
|SASA
|36,32
|1.780.577.368
|% -9,97
|
|GUBRF
|81,85
|1.461.365.161
|% 4,47
|
|THYAO
|12,73
|1.391.991.921
|% 0,71
|
|KOZAL
|135,50
|1.303.508.730
|% -2,17
|
|PETKM
|5,59
|2.669.543.047
|% 9,18
|
|IHLAS
|0,99
|358.471.939
|% -9,17
|
|EKGYO
|2,36
|789.190.215
|% -2,88
|
|SKBNK
|1,44
|371.755.834
|% -2,70
|
|TSKB
|1,78
|456.800.121
|% 0,00
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0421
|7,0459
|% 0,35
|
|Euro
|8,5576
|8,5644
|% 0,37
|
|Sterlin
|9,8813
|9,9309
|% 0,44
|
|Frank
|7,7884
|7,8354
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8707
|1,8801
|% 0,27
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|2,17
|
|Altın Gr.
|410
|410
|1,39
|
|Cumhuriyet
|2.732
|2.774
|25,00
|
|Tam
|2.714
|2.782
|19,59
|
|Yarım
|1.312
|1.346
|9,47
|
|Çeyrek
|658
|673
|4,74
|
|Gümüş.Ons
|27,97
|28,01
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,73
|64,73
|0,37
|
Seans Raporu
15:37
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-
15:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, EKGYO, TTKOM
-
15:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 85 kaybederek (% -1.11 ) 1, 326
-
15:50
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BALAT, OZRDN, EPLAS, SONME, DIRIT, SRVGY, MZHLD, ARTI, SODSN, SASA
-
15:50
PETKM, MERIT, GARFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:50
MEGAP, EPLAS, TACTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında