***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.08.2020 09:13
***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler COSMO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hakan Ertaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869275
BIST
14:571.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,94
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
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1.090
En Düşük
1.077
14:577,3969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0398
|Açılış
|: 7,4260
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|Önceki Kapanış
|: 7,4160
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7,3969
En Düşük
7,3558
14:578,7699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0560
|Açılış
|: 8,7650
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|Önceki Kapanış
|: 8,7450
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8,7724
En Düşük
8,7054
14:57464,72
En Yüksek
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|: 1,00%
|| 4,61
|Açılış
|: 464,72
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|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
465,03
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler14:57
|HUBVC
|16,94
|65.866.606
|% 10,00
|
|ARMDA
|26,40
|8.180.180
|% 10,00
|
|SUMAS
|18,70
|208.000
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|45.378.632
|% 9,99
|
|FMIZP
|88,20
|1.321.773
|% 9,98
|
|KSTUR
|71,60
|131.030
|% -9,99
|
|SILVR
|4,50
|64.779.283
|% -9,82
|
|MSGYO
|3,40
|1.109.199
|% -9,81
|
|PKENT
|700,00
|1.053.500
|% -9,79
|
|BAYRK
|6,70
|10.103.406
|% -7,84
|
|GARAN
|6,97
|707.425.787
|% 2,80
|
|EKGYO
|1,93
|584.080.665
|% 0,00
|
|RTALB
|50,00
|545.326.284
|% 5,71
|
|KLGYO
|8,78
|509.918.676
|% 4,77
|
|KRDMD
|2,80
|494.665.525
|% 2,56
|
|EKGYO
|1,93
|584.080.665
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,80
|494.665.525
|% 2,56
|
|YKBNK
|2,11
|242.557.993
|% 1,93
|
|GARAN
|6,97
|707.425.787
|% 2,80
|
|PETKM
|3,77
|364.321.325
|% 4,43
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3949
|7,3969
|% 0,54
|
|Euro
|8,7616
|8,7699
|% 0,64
|
|Sterlin
|9,6464
|9,6947
|% 0,50
|
|Frank
|8,1098
|8,1587
|% 0,61
|
|Riyal
|1,9656
|1,9754
|% 0,49
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|9,18
|
|Altın Gr.
|464
|464
|4,19
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.135
|-38,00
|
|Tam
|3.074
|3.151
|16,84
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|8,14
|
|Çeyrek
|745
|762
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|26,93
|26,96
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,14
|
|B. Petrol
|44,64
|44,64
|-0,16
|