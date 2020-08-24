***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.08.2020 09:31
***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler COSMO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hakan Ertaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870801
BIST
12:171.116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,77
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.118
En Düşük
1.108
12:177,3667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0305
|Açılış
|: 7,4120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4020
|
7,3673
En Düşük
7,2756
12:178,7179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0790
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6950
|
8,7182
En Düşük
8,5516
12:17460,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,07
|Açılış
|: 460,86
|
|Önceki Kapanış
|: 457,82
|
461,68
En Düşük
452,32
BIST En Aktif Hisseler12:17
|EMKEL
|3,30
|8.432.420
|% 10,00
|
|IZMDC
|17,82
|3.842.272
|% 10,00
|
|TKURU
|96,90
|2.951.483
|% 9,99
|
|CRDFA
|6,28
|4.975.421
|% 9,98
|
|KENT
|337,30
|534.958
|% 9,98
|
|BURVA
|53,30
|308.127
|% -9,97
|
|MZHLD
|14,10
|139.632
|% -9,67
|
|ROYAL
|2,21
|223.999
|% -9,43
|
|DIRIT
|2,06
|6.563
|% -8,44
|
|NIBAS
|16,00
|1.621.558
|% -6,71
|
|PETKM
|4,13
|1.326.790.207
|% -1,43
|
|TUPRS
|84,60
|609.158.040
|% 2,05
|
|ZOREN
|2,62
|324.927.614
|% 0,00
|
|TKFEN
|16,33
|270.694.590
|% 2,00
|
|EKGYO
|1,95
|266.155.398
|% 0,00
|
|PETKM
|4,13
|1.326.790.207
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,95
|266.155.398
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,62
|324.927.614
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,84
|222.865.948
|% 6,77
|
|KRDMD
|3,04
|199.852.729
|% 0,00
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3641
|7,3667
|% 0,42
|
|Euro
|8,7120
|8,7179
|% 0,91
|
|Sterlin
|9,6214
|9,6697
|% 0,49
|
|Frank
|8,0657
|8,1143
|% 0,64
|
|Riyal
|1,9582
|1,9680
|% 0,41
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|7,51
|
|Altın Gr.
|460
|461
|2,77
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-20,00
|
|Tam
|3.055
|3.132
|14,79
|
|Yarım
|1.476
|1.515
|7,15
|
|Çeyrek
|741
|758
|3,58
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,84
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,00
|
|B. Petrol
|45,20
|45,20
|0,27
|