***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.09.2020 13:14
***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler COSMO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hakan Ertaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874127
BIST
15:031.095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,95
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.096
En Düşük
1.087
15:037,4962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0139
|Açılış
|: 7,5090
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4983
En Düşük
7,4760
15:038,8285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0160
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8295
En Düşük
8,7995
15:03463,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,90
|Açılış
|: 463,93
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
465,77
En Düşük
462,62
BIST En Aktif Hisseler15:03
|FMIZP
|88,00
|21.518.968
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,70
|17.336.706
|% 10,00
|
|ALCAR
|93,50
|21.117.879
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|998.413
|% 10,00
|
|TACTR
|5,72
|802.175
|% 10,00
|
|DOBUR
|24,30
|108.086
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|1.342.310
|% -9,99
|
|TDGYO
|6,46
|11.215.198
|% -9,90
|
|ETILR
|3,65
|1.724.328
|% -8,98
|
|MEGAP
|6,73
|5.683.079
|% -8,81
|
|TSPOR
|7,13
|608.742.780
|% 9,52
|
|AFYON
|4,24
|585.310.726
|% 5,47
|
|GSRAY
|4,78
|447.346.350
|% 9,89
|
|ODAS
|2,59
|408.304.590
|% 3,60
|
|FENER
|49,24
|381.411.562
|% 9,96
|
|ODAS
|2,59
|408.304.590
|% 3,60
|
|EKGYO
|1,78
|282.661.353
|% -1,66
|
|AFYON
|4,24
|585.310.726
|% 5,47
|
|ADESE
|2,20
|247.678.389
|% 6,28
|
|VKGYO
|3,63
|346.474.755
|% 8,36
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4940
|7,4962
|% 0,19
|
|Euro
|8,8255
|8,8285
|% 0,18
|
|Sterlin
|9,6324
|9,6807
|% -0,56
|
|Frank
|8,1283
|8,1773
|% 0,09
|
|Riyal
|1,9920
|2,0020
|% 0,14
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|-6,28
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|3.079
|3.125
|8,00
|
|Tam
|3.062
|3.138
|0,65
|
|Yarım
|1.480
|1.518
|0,31
|
|Çeyrek
|742
|759
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|26,55
|26,59
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|40,13
|40,13
|0,35
|
Seans Raporu
15:03
daha fazla
-
15:14IHGZT
Yüzde 4.57 oranında artışla 4.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 379, 733 adet işlem
-
15:13LINK
Yüzde 6.29 oranında artışla 35.80 lira fiyatla işlem gören hissede 899, 588 adet işlem
-
15:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, KOZAA, KCHOL
-
15:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 78 artarak (% 0.28 ) 1, 003
-
15:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARTI, MERIT, IZTAR, UZERB, SUMAS, EMNIS, TACTR, MMCAS, KSTUR, YONGA