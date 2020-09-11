***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.09.2020 18:11
***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler COSMO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Akçay tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874763
BIST
17:571.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,07
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
17:577,4787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0300
|Açılış
|: 7,4960
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4791
En Düşük
7,4368
17:578,8562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0508
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8739
En Düşük
8,7908
17:57468,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,25
|Açılış
|: 468,41
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
469,76
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler17:57
|BEYAZ
|4,84
|1.150.140
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.499.358
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.499.358
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|593.894
|% 10,00
|
|DNISI
|6,82
|2.708.740
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|15.256.664
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|10.716.143
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|8.008.812
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|5.979.579
|% -9,80
|
|CRDFA
|5,41
|25.015.536
|% -8,15
|
|PETKM
|4,24
|1.676.899.568
|% -0,47
|
|THYAO
|10,92
|1.007.088.949
|% 1,49
|
|PGSUS
|47,96
|723.025.654
|% 4,26
|
|IHLGM
|1,54
|679.862.509
|% 6,21
|
|TAVHL
|16,36
|636.020.507
|% 7,28
|
|IHLGM
|1,54
|679.862.509
|% 6,21
|
|PETKM
|4,24
|1.676.899.568
|% -0,47
|
|IHYAY
|1,29
|453.497.873
|% 3,20
|
|SKBNK
|1,51
|540.059.662
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,07
|253.205.521
|% 9,18
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4761
|7,4787
|% 0,40
|
|Euro
|8,8490
|8,8562
|% 0,58
|
|Sterlin
|9,5266
|9,5744
|% 0,15
|
|Frank
|8,1911
|8,2405
|% 0,54
|
|Riyal
|1,9872
|1,9972
|% 0,38
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|2,83
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,60
|
|Cumhuriyet
|3.106
|3.153
|-10,00
|
|Tam
|3.098
|3.175
|-3,44
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|-1,67
|
|Çeyrek
|751
|768
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|26,96
|27,00
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|0,04
|
|B. Petrol
|40,13
|40,13
|0,07
|
Seans Raporu
17:57
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, MGROS, ISCTR
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 9 artarak (% 0.29 ) 1, 011
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, MERIT, EMNIS, MEGAP, MEGAP, COSMO, ETILR, BEYAZ, TACTR, SERVE
-
17:59
TAVHL, MMCAS, LUKSK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
DGATE, BRKSN, HURGZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında