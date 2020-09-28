***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.09.2020 09:05
***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sıtkı Murat Aşık tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876858
BIST
18:051.124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.135
En Düşük
1.124
18:057,6908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0326
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,8569
En Düşük
7,6453
18:058,9623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0551
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9150
|
9,1385
En Düşük
8,8904
18:05458,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,09
|Açılış
|: 458,40
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LKMNH
|10,71
|13.626.970
|% 4,18
|
|ISGYO
|1,74
|91.246.305
|% 0,00
|
|GLYHO
|4,43
|288.613.014
|% 0,00
|
|THYAO
|10,46
|412.074.928
|% 0,00
|
|VKGYO
|3,50
|261.986.650
|% 0,00
|
|GLYHO
|4,43
|288.613.014
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,74
|91.246.305
|% 0,00
|
|THYAO
|10,46
|412.074.928
|% 0,00
|
|VKGYO
|3,50
|261.986.650
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,64
|626.406.768
|% 0,00
|
|GARAN
|7,17
|3.449.031.754
|% 0,00
|
|SISE
|7,07
|1.975.358.065
|% 0,00
|
|ASELS
|17,22
|1.267.988.752
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,10
|773.625.802
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,30
|727.306.741
|% 0,00
|
|GARAN
|7,17
|3.449.031.754
|% 0,00
|
|SISE
|7,07
|1.975.358.065
|% 0,00
|
|ODAS
|2,69
|671.735.567
|% 0,00
|
|AKENR
|2,06
|513.344.168
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,64
|626.406.768
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6882
|7,6908
|% 0,43
|
|Euro
|8,9429
|8,9623
|% 0,62
|
|Sterlin
|9,7749
|9,8240
|% 0,44
|
|Frank
|8,2279
|8,2775
|% 0,18
|
|Riyal
|2,0407
|2,0510
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-2,98
|
|Altın Gr.
|459
|459
|0,18
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.105
|7,00
|
|Tam
|3.046
|3.121
|17,87
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|8,64
|
|Çeyrek
|738
|755
|4,32
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,64
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|5,59
|5,60
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,08
|42,08
|-0,33
|