***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.10.2020 09:05
***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler COSMO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Akçay tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880351
BIST
13:191.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 7,22
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.159
En Düşük
1.151
13:197,9368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0067
|Açılış
|: 7,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,9037
13:199,3650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0145
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3703
En Düşük
9,3073
13:19488,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,61
|Açılış
|: 488,05
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,10
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler13:17
|IDEAS
|11,66
|4.992.426
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|1.217.524
|% 10,00
|
|VANGD
|12,22
|8.413.299
|% 9,99
|
|MERIT
|82,55
|571.705
|% 9,99
|
|MERKO
|23,36
|106.378.123
|% 9,98
|
|TKURU
|495,20
|1.274.150
|% -10,00
|
|COSMO
|12,24
|1.373.940
|% -10,00
|
|EMNIS
|63,55
|340.564
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|1.404.764
|% -9,99
|
|UZERB
|41,26
|1.660.674
|% -9,99
|
|SISE
|6,89
|835.506.941
|% 1,47
|
|GARAN
|7,04
|489.601.106
|% 1,00
|
|KRDMD
|3,48
|365.723.736
|% 2,65
|
|KERVT
|7,20
|294.225.778
|% 9,76
|
|TUPRS
|82,45
|266.425.041
|% 0,73
|
|SISE
|6,89
|835.506.941
|% 1,47
|
|KRDMD
|3,48
|365.723.736
|% 2,65
|
|TSKB
|1,12
|115.732.295
|% 2,75
|
|EKGYO
|1,76
|143.781.239
|% 0,57
|
|USAK
|2,24
|176.586.270
|% 6,67
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9323
|7,9364
|% -0,09
|
|Euro
|9,3575
|9,3652
|% 0,16
|
|Sterlin
|10,2386
|10,2900
|% 0,00
|
|Frank
|8,6533
|8,7054
|% 0,36
|
|Riyal
|2,1085
|2,1191
|% -0,08
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|20,09
|
|Altın Gr.
|488
|488
|4,88
|
|Cumhuriyet
|3.225
|3.274
|40,00
|
|Tam
|3.210
|3.289
|34,15
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|16,52
|
|Çeyrek
|778
|796
|8,26
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,11
|
|B. Petrol
|42,99
|42,99
|-0,35
|