***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.12.2020 14:41
***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hakan Ertaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892804
BIST
16:011.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,83
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.359
En Düşük
1.343
16:017,8937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0034
|Açılış
|: 7,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
8,0280
En Düşük
7,8772
16:019,5801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0118
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,7363
En Düşük
9,5637
16:01465,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,26
|Açılış
|: 465,57
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
464,03
BIST En Aktif Hisseler16:01
|TMSN
|12,65
|204.793.415
|% 10,00
|
|NIBAS
|82,50
|29.456.124
|% 10,00
|
|BRYAT
|326,70
|52.890.744
|% 10,00
|
|LINK
|56,65
|83.853.041
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|4.792.413
|% 10,00
|
|CASA
|117,90
|483.272
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,20
|6.632.043
|% -9,89
|
|EKIZ
|7,00
|296.294
|% -6,67
|
|SAFKR
|12,50
|5.750.098
|% -6,02
|
|SELEC
|15,45
|73.365.614
|% -5,91
|
|SISE
|7,16
|2.116.942.848
|% 0,00
|
|GARAN
|9,42
|1.863.871.862
|% -0,84
|
|PETKM
|4,83
|1.364.500.481
|% 2,33
|
|TUPRS
|100,40
|1.240.930.002
|% 2,82
|
|DOHOL
|3,12
|1.086.527.197
|% 2,30
|
|DOHOL
|3,12
|1.086.527.197
|% 2,30
|
|SISE
|7,16
|2.116.942.848
|% 0,00
|
|PETKM
|4,83
|1.364.500.481
|% 2,33
|
|ODAS
|3,67
|1.037.509.362
|% -5,41
|
|TSKB
|1,76
|487.412.526
|% -3,83
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8882
|7,8937
|% 0,04
|
|Euro
|9,5686
|9,5801
|% -0,12
|
|Sterlin
|10,3552
|10,4072
|% -1,04
|
|Frank
|8,8340
|8,8872
|% -0,33
|
|Riyal
|2,0963
|2,1068
|% -0,08
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-1,11
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.130
|-10,00
|
|Tam
|3.069
|3.147
|-5,68
|
|Yarım
|1.484
|1.522
|-2,75
|
|Çeyrek
|744
|761
|-1,37
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,89
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,05
|
|B. Petrol
|50,09
|50,09
|-0,16
|