***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.04.2021 09:12
***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler COSMO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hakan Ertaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926504
BIST
11:591.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -9,47
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
11:598,1930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0384
|Açılış
|: 8,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1551
11:599,7490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0458
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
11:59457,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,59
|Açılış
|: 457,91
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler11:59
|QUAGR
|19,91
|459.125
|% 10,00
|
|PENGD
|4,51
|78.864.289
|% 10,00
|
|IDEAS
|86,90
|766.458
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,37
|221.955
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|595.473
|% 9,99
|
|SERVE
|15,49
|43.511
|% -9,99
|
|GSRAY
|3,54
|93.372.506
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|5.665.805
|% -9,88
|
|VAKKO
|12,12
|39.094.128
|% -9,01
|
|KRTEK
|15,60
|3.536.326
|% -7,69
|
|NTGAZ
|16,19
|782.596.280
|% -2,06
|
|BJKAS
|12,29
|368.723.381
|% 9,93
|
|EREGL
|16,36
|350.166.404
|% 0,31
|
|GARAN
|6,63
|295.987.469
|% -0,15
|
|PETKM
|6,07
|283.999.316
|% 1,00
|
|EKGYO
|1,84
|162.696.619
|% -2,13
|
|YKBNK
|2,08
|157.025.537
|% -0,95
|
|TSKB
|1,36
|82.883.578
|% 0,74
|
|IHLAS
|0,65
|34.257.751
|% -1,52
|
|SKBNK
|1,11
|57.757.170
|% -2,63
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1871
|8,1930
|% 0,47
|
|Euro
|9,7401
|9,7490
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,2289
|11,2852
|% 0,78
|
|Frank
|8,8228
|8,8760
|% 0,43
|
|Riyal
|2,1787
|2,1896
|% 0,50
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-6,17
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,74
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,12
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,17
|63,17
|0,22
|