***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.04.2021 09:18
***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler COSMO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hakan Ertaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930331
BIST
18:051.330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
0
En Düşük
0
18:058,2998
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,1207
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,3145
En Düşük
8,1672
18:0510,0017
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,1351
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
10,0148
En Düşük
9,8213
18:05477,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 5,14
|Açılış
|: 477,02
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
477,50
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUPRS
|85,00
|259.545.623
|% 0,00
|
|THYAO
|10,90
|587.196.749
|% 0,00
|
|SANFM
|15,02
|739.319
|% 0,00
|
|VERUS
|52,60
|47.326.502
|% 0,00
|
|BRISA
|22,38
|28.426.459
|% 0,00
|
|TUPRS
|85,00
|259.545.623
|% 0,00
|
|THYAO
|10,90
|587.196.749
|% 0,00
|
|SANFM
|15,02
|739.319
|% 0,00
|
|VERUS
|52,60
|47.326.502
|% 0,00
|
|BRISA
|22,38
|28.426.459
|% 0,00
|
|EREGL
|17,84
|1.358.933.463
|% 0,00
|
|GARAN
|6,96
|1.187.510.387
|% 0,00
|
|PETKM
|6,38
|1.157.193.754
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,90
|661.916.799
|% 0,00
|
|THYAO
|10,90
|587.196.749
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,07
|469.049.287
|% 0,00
|
|PETKM
|6,38
|1.157.193.754
|% 0,00
|
|GARAN
|6,96
|1.187.510.387
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|273.201.707
|% 0,00
|
|TSKB
|1,21
|136.245.966
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2978
|8,2998
|% 1,48
|
|Euro
|9,9931
|10,0017
|% 1,37
|
|Sterlin
|11,5106
|11,5683
|% 1,31
|
|Frank
|9,0136
|9,0679
|% 1,42
|
|Riyal
|2,2015
|2,2126
|% 1,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-1,69
|
|Altın Gr.
|477
|477
|5,34
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,49
|26,52
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,05
|7,06
|0,07
|
|B. Petrol
|65,12
|65,12
|-0,20
|