***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.04.2021 13:37
***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler COSMO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hakan Ertaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930510
BIST
14:221.341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 10,62
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.345
En Düşük
1.309
14:228,2650
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0859
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
14:229,9680
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1014
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
14:22474,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,84
|Açılış
|: 474,72
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler14:22
|FORMT
|1,15
|8.471.726
|% 15,00
|
|INTEM
|31,68
|3.535.082
|% 10,00
|
|BURVA
|27,50
|2.159.245
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,76
|160.774
|% 10,00
|
|MERIT
|168,40
|412.349
|% 9,99
|
|CASA
|96,95
|458.929
|% -9,98
|
|NUGYO
|11,40
|1.473.074
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,24
|131.871.836
|% -9,24
|
|ORMA
|27,00
|651.037
|% -8,66
|
|SNKRN
|30,82
|634.195
|% -8,55
|
|GARAN
|7,07
|1.118.767.707
|% 1,58
|
|KOZAL
|108,50
|575.966.619
|% 3,24
|
|EREGL
|18,00
|514.622.385
|% 0,90
|
|PETKM
|6,35
|320.660.525
|% -0,47
|
|KRDMD
|6,99
|295.731.250
|% 1,30
|
|GARAN
|7,07
|1.118.767.707
|% 1,58
|
|EKGYO
|1,81
|199.732.867
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,09
|222.566.086
|% 0,97
|
|TSKB
|1,21
|92.263.578
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,92
|170.522.809
|% -0,34
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2636
|8,2650
|% 1,05
|
|Euro
|9,9610
|9,9680
|% 1,03
|
|Sterlin
|11,4578
|11,5153
|% 0,85
|
|Frank
|8,9907
|9,0448
|% 1,17
|
|Riyal
|2,1960
|2,2070
|% 0,96
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-6,14
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,09
|
|Cumhuriyet
|3.137
|3.184
|29,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,90
|
|Yarım
|1.510
|1.550
|15,43
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,71
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,41
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,01
|0,02
|
|B. Petrol
|64,88
|64,88
|-0,44
|
Seans Raporu
14:22
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14:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 97 artarak (% 1.00 ) 1, 411
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14:36
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GARAN, TRKCM, EKGYO
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14:36
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, BURVA, INTEM
-
14:36XU100
Endeks 1, 342 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 8, 965.00 milyon TL de
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14:36CEMAS
Yüzde 4.81 oranında artışla 1.09 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 095, 714 adet işlem