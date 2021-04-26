***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.04.2021 16:50
***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler COSMO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hakan Ertaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930919
BIST
18:051.374
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 28,85
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.374
En Düşük
1.344
18:058,3052
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0636
|Açılış
|: 8,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2673
18:0510,0327
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -0,1069
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0034
18:05474,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,48
|Açılış
|: 474,79
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
472,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NUGYO
|12,54
|4.198.967
|% 10,00
|
|ULAS
|4,84
|3.365.652
|% 10,00
|
|TRILC
|40,48
|44.633.974
|% 10,00
|
|DZGYO
|1,76
|9.632.683
|% 10,00
|
|KRTEK
|14,08
|18.267.653
|% 10,00
|
|FENER
|30,32
|58.323.429
|% -9,98
|
|BJKAS
|7,88
|96.854.565
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,23
|104.678.187
|% -9,56
|
|GLYHO
|3,63
|71.963.863
|% -7,16
|
|SNPAM
|17,12
|273.882
|% -6,45
|
|EREGL
|19,32
|1.631.736.234
|% 7,39
|
|THYAO
|11,73
|1.107.773.087
|% 4,08
|
|GARAN
|7,14
|1.037.546.711
|% 0,99
|
|GWIND
|5,62
|1.025.725.877
|% 1,08
|
|PETKM
|6,50
|949.475.206
|% 3,34
|
|YKBNK
|2,10
|414.122.138
|% 0,96
|
|GWIND
|5,62
|1.025.725.877
|% 1,08
|
|PETKM
|6,50
|949.475.206
|% 3,34
|
|GARAN
|7,14
|1.037.546.711
|% 0,99
|
|KRDMD
|7,15
|830.167.515
|% 2,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2969
|8,3052
|% -0,76
|
|Euro
|10,0233
|10,0327
|% -1,05
|
|Sterlin
|11,4938
|11,5514
|% -0,76
|
|Frank
|9,0386
|9,0930
|% -0,93
|
|Riyal
|2,2071
|2,2181
|% -0,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|1,73
|
|Altın Gr.
|474
|474
|-3,83
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,17
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,07
|65,07
|-0,35
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 91 artarak (% 1.53 ) 1, 187
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, DZGYO, ORMA, TDGYO, SAYAS, NIBAS, KAPLM, CLEBI, DOGUB, MMCAS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : FENER, UMPAS, PEKGY, BJKAS
-
17:58
YGYO, AVTUR, FLAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
SNKRN, PEKGY, ISATR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında