***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.04.2021 09:08
***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hakan Ertaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931540
BIST
11:281.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -5,77
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.384
11:288,1987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0063
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1846
11:289,9071
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0260
|Açılış
|: 9,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8946
11:28466,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,82
|Açılış
|: 466,26
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
465,59
BIST En Aktif Hisseler11:28
|TKURU
|287,10
|360.598
|% 10,00
|
|UFUK
|19,03
|75.226
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|197.941
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.572.559
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.440.381
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|8.963.296
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.448.336
|% -9,98
|
|IDGYO
|6,06
|471.601
|% -9,96
|
|ATLAS
|2,03
|889.572
|% -9,78
|
|PENGD
|3,57
|33.034.657
|% -8,93
|
|GARAN
|7,15
|291.377.892
|% 0,42
|
|EREGL
|19,49
|285.798.811
|% 0,21
|
|PETKM
|6,49
|275.724.075
|% -0,46
|
|THYAO
|11,91
|248.907.809
|% -0,17
|
|KRDMD
|7,18
|225.958.696
|% 0,98
|
|YKBNK
|2,08
|92.477.755
|% 0,00
|
|PETKM
|6,49
|275.724.075
|% -0,46
|
|GARAN
|7,15
|291.377.892
|% 0,42
|
|KRDMD
|7,18
|225.958.696
|% 0,98
|
|TSKB
|1,20
|32.650.856
|% 0,00
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1953
|8,1987
|% -0,08
|
|Euro
|9,9002
|9,9071
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,3425
|11,3994
|% -0,38
|
|Frank
|8,9168
|8,9705
|% -0,38
|
|Riyal
|2,1799
|2,1908
|% -0,15
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-6,78
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-2,96
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,08
|
|B. Petrol
|65,78
|65,78
|-0,09
|