***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.05.2021 15:30
***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sıtkı Murat Aşık tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937694
BIST
15:241.450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,80
|Açılış
|: 1.457
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|Önceki Kapanış
|: 1.452
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En Düşük
1.447
15:248,4246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
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|Önceki Kapanış
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8,3771
15:2410,3339
En Yüksek
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|: 0,81%
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 509,63
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|Önceki Kapanış
|: 507,36
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510,31
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler15:24
|SAYAS
|30,80
|56.471.931
|% 10,00
|
|TRILC
|47,18
|136.746.706
|% 9,98
|
|ESCOM
|6,51
|23.544.340
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,52
|961.181
|% 9,93
|
|FORMT
|1,34
|6.259.256
|% 7,20
|
|ETILR
|7,02
|1.924.427
|% -10,00
|
|DERHL
|7,31
|12.224.737
|% -9,98
|
|KUTPO
|55,00
|4.637.985
|% -9,98
|
|METUR
|33,04
|55.890.687
|% -9,97
|
|GSDDE
|5,29
|10.420.880
|% -9,88
|
|GARAN
|8,15
|1.128.660.644
|% 0,87
|
|KARSN
|5,06
|763.184.515
|% 0,40
|
|EREGL
|19,02
|420.071.574
|% -1,09
|
|KRDMD
|8,02
|388.493.113
|% -0,12
|
|THYAO
|13,36
|359.677.378
|% -0,82
|
|KARSN
|5,06
|763.184.515
|% 0,40
|
|GARAN
|8,15
|1.128.660.644
|% 0,87
|
|EKGYO
|1,97
|202.609.314
|% -0,51
|
|YKBNK
|2,18
|175.975.849
|% 0,93
|
|TSKB
|1,40
|80.795.468
|% 0,00
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4230
|8,4246
|% 0,42
|
|Euro
|10,3264
|10,3339
|% 0,81
|
|Sterlin
|11,8878
|11,9475
|% 0,41
|
|Frank
|9,3652
|9,4217
|% 0,52
|
|Riyal
|2,2382
|2,2494
|% 0,35
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|1,62
|
|Altın Gr.
|510
|510
|2,31
|
|Cumhuriyet
|3.366
|3.417
|14,00
|
|Tam
|3.353
|3.437
|17,95
|
|Yarım
|1.621
|1.663
|8,68
|
|Çeyrek
|813
|831
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|27,63
|27,65
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,49
|7,50
|0,00
|
|B. Petrol
|68,18
|68,18
|-0,21
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