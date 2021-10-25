***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.10.2021 09:11
***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler COSMO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hakan Ertaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972113
BIST
11:261.489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,82
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.490
En Düşük
1.471
11:269,7399
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1373
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,8485
En Düşük
9,6055
11:2611,3792
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,1868
|Açılış
|: 11,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,4799
En Düşük
11,1912
11:26564,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 10,83
|Açılış
|: 564,39
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler11:26
|MERIT
|26,18
|23.395.073
|% 10,00
|
|DOBUR
|45,24
|3.070.400
|% 9,97
|
|DOKTA
|29,38
|1.005.912
|% 9,96
|
|TSPOR
|4,43
|62.954.782
|% 9,93
|
|ERBOS
|103,70
|80.504.146
|% 9,91
|
|ISBIR
|54,20
|116.693
|% -5,16
|
|KERVN
|0,76
|123.511
|% -5,00
|
|RALYH
|5,55
|363.677
|% -3,98
|
|SERVE
|14,60
|12.541
|% -3,95
|
|AGESA
|20,68
|1.560.681
|% -3,54
|
|GARAN
|9,08
|940.115.692
|% -0,44
|
|YKBNK
|2,63
|411.314.134
|% 1,94
|
|GUBRF
|63,80
|376.964.415
|% 8,50
|
|TUPRS
|140,90
|299.277.534
|% 1,22
|
|KRDMD
|7,54
|296.355.476
|% 0,27
|
|YKBNK
|2,63
|411.314.134
|% 1,94
|
|GARAN
|9,08
|940.115.692
|% -0,44
|
|EKGYO
|1,98
|176.890.421
|% 1,02
|
|AKBNK
|5,47
|229.969.437
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,54
|296.355.476
|% 0,27
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7334
|9,7399
|% 1,43
|
|Euro
|11,3267
|11,3792
|% 1,67
|
|Sterlin
|13,3903
|13,4574
|% 1,69
|
|Frank
|10,5870
|10,6508
|% 1,39
|
|Riyal
|2,5901
|2,6030
|% 1,47
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|8,05
|
|Altın Gr.
|565
|565
|11,10
|
|Cumhuriyet
|3.632
|3.687
|-49,00
|
|Tam
|3.613
|3.704
|63,86
|
|Yarım
|1.746
|1.792
|30,89
|
|Çeyrek
|876
|896
|15,45
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,49
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|0,17
|
|B. Petrol
|85,23
|85,23
|0,59
|
Seans Raporu
11:26
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11:39EUKYO
Yüzde 4.85 oranında artışla 4.97 lira fiyatla işlem gören hissede 283, 562 adet işlem
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11:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 09 artarak (% 0.54 ) 1, 311
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11:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERBOS, DOKTA, HEDEF, TSPOR, DOBUR, MERIT