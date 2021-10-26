***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.10.2021 09:09
***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hakan Ertaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972321
BIST
10:401.509
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 15,97
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.510
En Düşük
1.501
10:409,4749
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,1096
|Açılış
|: 9,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6255
En Düşük
9,4500
10:4010,9953
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -0,1419
|Açılış
|: 11,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,1800
En Düşük
10,9530
10:40550,60
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -6,35
|Açılış
|: 550,71
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
550,21
BIST En Aktif Hisseler10:40
|MERIT
|28,78
|2.122.352
|% 9,93
|
|HEDEF
|2,59
|1.573.839
|% 9,75
|
|ERBOS
|111,90
|65.166.845
|% 7,91
|
|KARTN
|52,05
|25.934.152
|% 5,79
|
|TSPOR
|4,66
|138.906.412
|% 5,19
|
|ALMAD
|1,44
|939.885
|% -5,26
|
|AKFGY
|6,07
|29.893.859
|% -3,19
|
|GSRAY
|3,39
|27.920.537
|% -2,87
|
|UZERB
|29,24
|57.018
|% -2,60
|
|KTSKR
|32,12
|19.993.048
|% -2,49
|
|GARAN
|9,26
|761.574.465
|% 1,98
|
|GUBRF
|66,25
|309.671.508
|% 2,47
|
|THYAO
|14,43
|224.950.349
|% 1,05
|
|KRDMD
|7,62
|224.139.097
|% 1,46
|
|EREGL
|20,08
|182.060.998
|% 2,29
|
|GARAN
|9,26
|761.574.465
|% 1,98
|
|ODAS
|1,44
|116.496.491
|% 2,86
|
|EKGYO
|1,99
|69.230.714
|% 1,02
|
|TSPOR
|4,66
|138.906.412
|% 5,19
|
|KRDMD
|7,62
|224.139.097
|% 1,46
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4699
|9,4749
|% -1,14
|
|Euro
|10,9878
|10,9953
|% -1,27
|
|Sterlin
|13,0527
|13,1182
|% -0,74
|
|Frank
|10,2783
|10,3402
|% -0,94
|
|Riyal
|2,5268
|2,5394
|% -0,80
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-5,44
|
|Altın Gr.
|552
|552
|-5,28
|
|Cumhuriyet
|3.686
|3.742
|55,00
|
|Tam
|3.667
|3.759
|54,60
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|26,41
|
|Çeyrek
|889
|909
|13,21
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,35
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,13
|
|B. Petrol
|85,22
|85,22
|0,05
|