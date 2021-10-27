***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.10.2021 09:14
***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler COSMO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hakan Ertaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972646
BIST
11:331.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,71
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.507
11:339,5049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0308
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
11:3311,0430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0240
|Açılış
|: 10,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
11:33545,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -4,88
|Açılış
|: 545,06
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler11:33
|HEDEF
|2,84
|2.749.907
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|51.515.171
|% 9,64
|
|SEKUR
|20,82
|33.918.928
|% 8,66
|
|JANTS
|63,10
|101.758.126
|% 7,59
|
|ERBOS
|122,60
|159.369.221
|% 7,54
|
|KSTUR
|249,20
|98.185
|% -6,25
|
|OTKAR
|340,50
|74.049.038
|% -3,40
|
|BERA
|9,90
|87.607.836
|% -2,94
|
|BRKO
|1,03
|100.304
|% -2,83
|
|IZTAR
|23,80
|1.522.584
|% -2,78
|
|BIOEN
|26,92
|109.499.755
|% -0,30
|
|JANTS
|63,10
|101.758.126
|% 7,59
|
|BERA
|9,90
|87.607.836
|% -2,94
|
|ODAS
|1,41
|65.078.137
|% 0,00
|
|PGSUS
|79,75
|58.762.244
|% 0,69
|
|ZRGYO
|1,82
|51.515.171
|% 9,64
|
|BERA
|9,90
|87.607.836
|% -2,94
|
|FORMT
|1,31
|7.020.314
|% 2,34
|
|PEKGY
|0,98
|5.070.284
|% 1,03
|
|BIOEN
|26,92
|109.499.755
|% -0,30
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5007
|9,5049
|% -0,32
|
|Euro
|11,0360
|11,0430
|% -0,22
|
|Sterlin
|12,9947
|13,0599
|% -0,74
|
|Frank
|10,2866
|10,3486
|% -0,43
|
|Riyal
|2,5219
|2,5346
|% -0,55
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-8,55
|
|Altın Gr.
|544
|544
|-5,58
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.665
|-77,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-77,88
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-37,67
|
|Çeyrek
|870
|890
|-18,84
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,59
|84,59
|-1,06
|
Seans Raporu
11:33
daha fazla
-
11:48AKSA
Yüzde 5.07 oranında artışla 23.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 949 adet işlem
-
11:47ATATP
Yüzde 6.94 oranında artışla 38.50 lira fiyatla işlem gören hissede 363, 748 adet işlem
-
11:46HEKTS
Yüzde 4.79 oranında artışla 9.19 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 579, 568 adet işlem
-
11:45XU100
Endeks 1, 512 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 8, 319.00 milyon TL de
-
11:44ERBOS
Yüzde 7.54 oranında artışla 122.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 343, 284 adet işlem