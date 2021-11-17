***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.11.2021 09:19
***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler COSMO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sıtkı Murat Aşık tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978226
BIST
18:051.686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
0
En Düşük
0
18:0510,4196
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1028
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,4586
En Düşük
10,2960
18:0511,7848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1042
|Açılış
|: 11,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,8279
En Düşük
11,6569
18:05622,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 9,08
|Açılış
|: 622,79
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
623,80
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BIMAS
|66,35
|524.752.527
|% 1,80
|
|ODAS
|1,55
|248.936.863
|% 0,00
|
|TCELL
|17,32
|377.803.522
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,01
|1.032.000.268
|% 0,00
|
|YEOTK
|52,45
|66.139.926
|% 0,00
|
|AKMGY
|38,64
|897.196
|% -0,78
|
|ODAS
|1,55
|248.936.863
|% 0,00
|
|TCELL
|17,32
|377.803.522
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,01
|1.032.000.268
|% 0,00
|
|YEOTK
|52,45
|66.139.926
|% 0,00
|
|GARAN
|12,07
|4.078.214.180
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,37
|3.151.501.608
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,03
|2.863.038.564
|% 0,00
|
|PETKM
|7,93
|2.410.863.180
|% 0,00
|
|THYAO
|17,66
|1.821.650.403
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,37
|3.151.501.608
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|497.620.384
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,03
|2.863.038.564
|% 0,00
|
|GARAN
|12,07
|4.078.214.180
|% 0,00
|
|TSKB
|1,58
|503.202.154
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,4102
|10,4196
|% 1,00
|
|Euro
|11,7739
|11,7848
|% 0,89
|
|Sterlin
|13,9947
|14,0649
|% 1,37
|
|Frank
|11,1713
|11,2386
|% 1,19
|
|Riyal
|2,7777
|2,7917
|% 1,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|4,44
|
|Altın Gr.
|622
|622
|7,95
|
|Cumhuriyet
|4.071
|4.133
|106,00
|
|Tam
|4.051
|4.153
|105,97
|
|Yarım
|1.958
|2.009
|51,27
|
|Çeyrek
|982
|1.004
|25,63
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|24,99
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|8,36
|8,37
|0,14
|
|B. Petrol
|81,61
|81,61
|-0,82
|