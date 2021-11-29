***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.11.2021 14:58
***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler COSMO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sıtkı Murat Aşık tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980065
BIST
15:181.787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 10,32
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.793
En Düşük
1.777
15:1812,6083
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 0,2393
|Açılış
|: 12,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8144
En Düşük
12,3321
15:1814,2276
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2186
|Açılış
|: 14,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,4643
En Düşük
13,9221
15:18736,06
En Yüksek
|Değişim
|: 3,23%
|| 23,00
|Açılış
|: 736,06
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler15:16
|KTSKR
|31,24
|47.442.446
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.418.607
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|335.476.265
|% 9,99
|
|RODRG
|14,77
|2.838.407
|% 9,98
|
|INTEM
|50,45
|6.103.673
|% 9,96
|
|PRKAB
|71,20
|276.943.509
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|33.921.568
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,54
|31.350.733
|% -8,94
|
|DERIM
|7,74
|10.631.963
|% -8,08
|
|BJKAS
|5,33
|70.549.140
|% -7,47
|
|THYAO
|17,17
|2.166.210.468
|% 1,06
|
|SASA
|41,48
|1.023.145.793
|% 5,23
|
|ASELS
|21,78
|1.011.858.243
|% 5,32
|
|GARAN
|11,39
|1.008.065.784
|% -0,44
|
|SISE
|12,10
|850.182.180
|% 1,34
|
|YKBNK
|3,15
|722.135.505
|% -1,25
|
|EKGYO
|2,26
|386.373.824
|% 1,80
|
|ODAS
|1,53
|211.548.571
|% -0,65
|
|THYAO
|17,17
|2.166.210.468
|% 1,06
|
|ADESE
|0,79
|73.112.327
|% 1,28
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6544
|12,6738
|% 2,46
|
|Euro
|14,2834
|14,3286
|% 2,28
|
|Sterlin
|16,9706
|17,0557
|% 3,03
|
|Frank
|13,7493
|13,8321
|% 2,99
|
|Riyal
|3,3901
|3,4071
|% 3,13
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|-1,28
|
|Altın Gr.
|735
|735
|22,27
|
|Cumhuriyet
|4.860
|4.934
|180,00
|
|Tam
|4.835
|4.958
|179,32
|
|Yarım
|2.337
|2.398
|86,74
|
|Çeyrek
|1.172
|1.199
|43,37
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,24
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,53
|9,54
|0,34
|
|B. Petrol
|74,87
|74,87
|3,28
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:30FADE
Yüzde 8.19 oranında artışla 7.93 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 931, 192 adet işlem
-
15:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 76 artarak (% 0.61 ) 1, 926
-
15:28XU100
Endeks 1, 787 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 16, 724.00 milyon TL de
-
15:27ELITE
Yüzde 4.25 oranında artışla 23.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 510, 503 adet işlem
-
15:26KAPLM
Yüzde 6.61 oranında artışla 27.40 lira fiyatla işlem gören hissede 400, 540 adet işlem